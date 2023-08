Prawa o zmianie płci zagrażają wolności religijnej w Australii

Grupy chrześcijańskie w Australii wyrażają niepokój z powodu nowej legislacji zaproponowanej w najbardziej zaludnionym stanie kraju, która może mieć ponure konsekwencje dla wolności religijnej. Legislacja może narazić rodziców, pastorów i pracowników opieki zdrowotnej na zarzuty karne za zapewnianie osobom niepewnym swojej płci form pomocy, które nie afirmują ich wyboru.

Chociaż pozornym celem legislacji z Nowej Południowej Walii jest wprowadzenie zakazów na tzw. terapię konwersyjną związaną z orientacją seksualną i tożsamością płciową, Australijskie Lobby Chrześcijańskie (ACL) ostrzegło przed wiążącym się z tym ryzykiem. Według ACL, szkic projektu ustawy, jaki ostatnio przeciekł do dużego kanału informacyjnego, sugeruje, że nowe prawo może przeszkodzić swobodnemu wyrażaniu chrześcijańskich przekonań i nauk w tym zakresie.

Rodzice również zagrożeni

„Istnieje zagrożenie, że na mocy legislacji o praktykach konwersyjnych, rodzice z Nowej Południowej Walii mogą stracić prawo omawiania ze swoimi dziećmi problemów związanych z płcią i seksualnością” – stwierdziło ACL.

Zdaniem lobby, ujawnione strony projektu ustawy pokazują wyraźne odejście od pierwotnych opisów legislacji oraz demonstrują, że nowo wybrany rząd Partii Pracy wycofuje się ze swoich obietnic przedwyborczych o zapewnieniu ochrony dla wolności przekonań religijnych.

ACL uznało, że jedną z możliwych konsekwencji projektu ustawy może być sytuacja, w której specjaliści opieki zdrowotnej nie będą mogli podważać metody opartej na „afirmacji” kosztem najlepszej praktyki medycznej.

Grupa lobbystyczna ostrzegła też przed potencjalną możliwością sądzenia rodziców za to, że doradzali swojemu dziecku z zaburzeniami płci, by nie poddawało się medycznym procedurom zmieniającym płeć. Albo, że może nawet dojść do zakazania pastorom lub członkom kościoła bezpośredniego uczenia lub modlenia się za wiernego w kwestii seksualności.

„Te zmiany są alarmujące. Ci, którzy doświadczają dysforii płciowej, szczególnie dzieci i młodzi dorośli, to w naszym społeczeństwie jedna z najbardziej bezbronnych grup” – stwierdziło ACL.

„Musimy niezwłocznie reagować i wywierać nacisk na nowy rząd [Partii Pracy], by dostarczył konkretne środki ochrony dla rodziców, pastorów i specjalistów opieki lekarskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych dzieci oraz wolności stania na straży biblijnego poglądu na płeć i seksualność”.

Autor: David Goodwin

Źródło: Christian Today

