Poznanie Biblii dało jej siłę i odwagę

Azja Południowo Wschodnia: Co pomaga prześladowanym chrześcijanom zmierzyć się z codzienną presją otoczenia? Przykład Fiony* z Azji Południowo-Wschodniej dostarcza ważnej odpowiedzi na to pytanie. Pochodzi ona z kraju, w którym dominuje islam, a którego nazwy ze względów bezpieczeństwa nie możemy wymienić. Tamtejsi chrześcijanie stoją przed wielkimi wyzwaniami. Dzięki uczestnictwu w kursie biblijnym Fiona przeszła zmianę, która zaskoczyła ją samą.

Krytyka i wyśmiewanie

Chrześcijanki w tym kraju muszą mierzyć się wieloma ograniczeniami i przeciwnościami. Jest to wynikiem pozycji kobiet w społeczeństwie i ich ograniczonych praw w ogóle, ale także ze względu na nieprzychylność muzułmańskiej większości wobec chrześcijan. Fiona przyzwyczaiła się do tego, że koledzy z pracy lekceważąco wypowiadali się o jej religii; w milczeniu znosiła upokorzenia z ich strony. Co miała im powiedzieć ze swoją znikomą znajomością Biblii? Brakowało jej odwagi, by przeciwstawić się kolegom. Z czasem jednak wroga atmosfera stała się tak trudna do zniesienia, że Fiona zwróciła się o pomoc do jednej z naszych lokalnych organizacji partnerskich.

Organizacja ta oferuje kursy biblijne skierowane głównie do nastolatków i młodych dorosłych. W trakcie kursu uczestnicy uzyskują głębsze zrozumienie Biblii dzięki pracy z tekstem i poznaniu kontekstu historycznego. Umożliwia to chrześcijanom reagowanie na uprzedzenia i krytykę ich wiary, z którymi spotykają się w codziennym życiu. Jednocześnie poznają Boże spojrzenie na sytuację ludzi, która ma na celu pomóc im stawić czoła wrogiemu środowisku z miłością Jezusa.

Zaskoczona własną odwagą

Takie było również doświadczenie Fiony. Podczas kursu odkryła nowe podejście do Biblii i poznała prawdy biblijne, które wcześniej były jej obce. Jej wiara stała się silniejsza, wzrosła także jej pewność siebie. Tak naprawdę zdała sobie z tego sprawę, gdy odważnie zabrała głos podczas jednej z wielu utarczek słownych, do których dochodziło u niej w pracy. Teraz miała odpowiedzi na zarzuty, które często słyszała i była w stanie sprostować wiele fałszywych twierdzeń na temat wiary chrześcijan. Sama Fiona była zaskoczona odwagą i elokwencją, z jaką broniła swojej wiary. Jej niezwykła postawa sprawiła, że zaskoczeni koledzy i koleżanki zaskakująco szybko zamilkli i bez zbędnych słów wrócili do pracy. Gdy Fiona zastanawiała się nad tym incydentem, zdała sobie sprawę, że jej nowo odkryta siła nie była jej własną, ale dziełem Ducha Świętego w niej. Patrząc wstecz, mówi: „Tego dnia zaczęłam chodzić w bojaźni Pańskiej, a nie w bojaźni przed ludźmi”.

Od tamtego wydarzenia koledzy już więcej nie szydzili z jej przekonań. Fiona była nawet w stanie pomóc koleżance, która był przez nich źle traktowana z innych powodów. Akceptacja i miłość Fiony stworzyły bezpieczną przestrzeń, w której koleżanka mogła się przed nią otworzyć i porozmawiać o swoich problemach i trudnościach. „Jak to możliwe, że ty mnie akceptujesz, skoro wszyscy inni mnie odpychają?” zapytała pewnego dnia Fionę i otrzymała odpowiedź: „Mój Bóg uczy mnie kochać wszystkich ludzi bez względu na ich pochodzenie”.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Azji Południowo-Wschodniej:

Podziękuj za kursy biblijne i ich namacalny wpływ na życie Fiony.

Módl się, aby Bóg dał odwagę i wiarę wielu innym chrześcijanom, którzy wzięli udział w kursie.

Módl się za kolegów z pracy Fiony, aby zaciekawili się powodami przemiany, która zaszła w Fionie i uwierzyli w Jezusa Chrystusa.

za Open Doors, Polska