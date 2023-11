Pogorszenie sytuacji chrześcijan w Strefie Gazy

Pośród chaosu wywołanego atakiem Hamasu na Izrael żyje około 800 chrześcijan. Brat Andrew, założyciel Open Doors, poczuł z nimi szczególną więź i wielokrotnie ich odwiedzał. W sytuacji, gdy każdy mieszkaniec Gazy jest zależny od pomocy innych, potrzebują oni naszych modlitw. Podobnie jak mieszkańcy Izraela, dotknięci brutalnym atakiem.

„To jak nieustające trzęsienie ziemi”

Przerażające ataki Hamasu pochłonęły od ostatniego weekendu ponad 1000 ofiar po stronie izraelskiej, głównie cywilów. Niewyobrażalna brutalność i skala ataków głęboko wstrząsnęły nami i naszymi partnerami w regionie. Izrael rozpoczął bombardowanie siedziby Hamasu, Strefy Gazy. W związku z toczącą się wojną nie możemy nie myśleć o nielicznych chrześcijanach, którzy od lat są poddawani surowym represjom na tym gęsto zaludnionym obszarze. Chrześcijanin ze Strefy Gazy, który pragnie zachować anonimowość, powiedział Open Doors w poniedziałek rano: „Moja rodzina i ja boimy się i martwimy z powodu ciężkich bombardowań. Czujemy się, jakby dom miał się zaraz zawalić; to jak ciągłe trzęsienie ziemi. Tulimy do siebie dzieci, aby dodać im odwagi, ale często nam się to nie udaje, ponieważ wstrząsy są tak silne”.

„Nie wiemy, co się wydarzy… Wszystko, co widzimy, słyszymy i czujemy, to wojna… Wszędzie eksplozje i zniszczenia oraz krzyki dzieci z powodu intensywności bombardowań. Strach przed tym, co nadchodzi, jest ogromny, ponieważ w Gazie nie ma teraz bezpiecznego miejsca”.

Kościoły jako miejsca schronienia

Od początku konfliktu wiele osób po obu stronach straciło życie. Módlmy się, aby Bóg pocieszył ludzi i użył swoich dzieci, aby były błogosławieństwem dla tych, którzy są wokół nich. Wczoraj rano, we wtorek, powiedziano nam, że setki ludzi schroniło się w dwóch kościołach w Gazie. Obecnie (stan na środę) w kościele katolickim przebywa około 135 chrześcijan, a w kościele prawosławnym 120 chrześcijan i muzułmanów. Chrześcijanin z Gazy, który pragnie zachować anonimowość, opisuje wczorajszy dzień jako „bardzo trudny”. „Jesteśmy bezpieczni, ale w ogóle nie spaliśmy. Nie spały także nasze dzieci. Jesteśmy wyczerpani fizycznie i psychicznie. Nie wiemy, co robić”.

Strefa Gazy w południowo-zachodnim Izraelu jest od wielu lat kontrolowana przez islamistyczny Hamas. Mimo że wielu Palestyńczyków nie popiera ich radykalnego programu, chrześcijanie są pod presją z wielu stron jako „niewierni”. Szczególnie dotyka to chrześcijan nawróconych z islamu. Dla chrześcijan w Strefie Gazy obecna sytuacja oznacza pogorszenie i tak już naznaczonego ograniczeniami i trwałą dyskryminacją życia. Społeczność w Gazie potrzebuje modlitwy, aby światło Jezusa świeciło jasno i przynosiło pocieszenie w tej ciemnej godzinie.

Prosimy, módl się za mieszkańców Gazy i Izraela, zwłaszcza za chrześcijan:

Módl się o szybkie zakończenie walk.

Módl się, aby Jezus chronił swój Kościół w obliczu bombardowań i bezwzględnej przemocy oraz aby doświadczyli Jego pokoju pośród wojny.

Módl się, aby Bóg wylał swoje pocieszenie na wszystkich, którzy cierpią.

Módl się, aby Jezus użył chrześcijan jako soli i światła w ciemności i objawił się wielu jako Zbawiciel i Odkupiciel tego świata.

Módl się o pokój w Jerozolimie i o to, by szczególnie w tym nieszczęściu wielu ludzi szukało schronienia u Boga.

za Open Doors, Polska