Papież Franciszek wzywa Bidena do „poszanowania praw i godności każdej osoby”

W liście do prezydenta Joe Bidena, papież Franciszek wezwał nowego głównodowodzącego do „poszanowania praw i godności każdej osoby”, łącznie z „tymi, którzy nie mają głosu„.

Jak podaje The Vatican, w otwarciu listu do Bidena, zaprzysiężonego na 46 prezydenta Stanów Zjednoczonych w środę 20 stycznia, papież napisał: „Z okazji pańskiej inauguracji jako czterdziestego szóstego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, przekazuję serdeczne, najlepsze życzenia i zapewnienia o moich modlitwach, aby Wszechmocny Bóg obdarzył pana mądrością i siłą w sprawowaniu swojego wysokiego urzędu”.

Biden jest drugim katolikiem na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych

Chociaż otwarcie mówił o swojej wierze i uczynił ją argumentem w swojej kampanii, ściągnął na siebie krytykę przywódców katolickich przez wspieranie aborcji, która zgodnie z katolicką doktryną jest ciężkim złem. W jednym przypadku, pewien ksiądz katolicki z Karoliny Południowej odmówił udzielenia ówczesnemu kandydatowi Bidenowi komunii świętej, powołując się na jego orędownictwo proaborcyjne.

W czasie kampanii, Biden obiecał skodyfikować w prawie federalnym decyzję amerykańskiego Sądu Najwyższego z 1973 roku w sprawie Roe kontra Wade, która zalegalizowała aborcję w całym kraju. Prezydent obiecał też uchylić tzw. Politykę Mexico City, która nie pozwala na wykorzystywanie dolarów podatników do finansowania zagranicznych programów promujących lub świadczących usługi aborcyjne, a także cofnąć rozporządzenie administracji Trumpa, zgodnie z którym palcówki otrzymujące federalne fundusze planowania rodziny, nie mogą promować ani wykonywać zabiegów aborcji.

Z powodu przyjęcia przez Bidena wyżej wymienionych polityk, organizacja pro-life Susan B. Anthony List określiła program wyborczy administracji Biden-Harris mianem „najbardziej proaborcyjnego, prezydenckiego programu wyborczego w amerykańskiej historii”.

Głośny orędownik aborcji

Po wygraniu wyborów, Biden wskazał swojego kandydata na szefa Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS), którym jest głośny orędownik aborcji, obecny prokurator generalny Kalifornii, Xavier Becerra. Natomiast sekretarz generalny Bidena, Ron Klain, kiedyś sam nazwał siebie „żołnierzem” w „armii” pro-aborcyjnej organizacji NARAL.

Papież Franciszek nie poruszył bezpośrednio w swoim liście tematu aborcji, ale zapewnił o modlitwie, aby „decyzjami [Bidena] kierowała troska o budowanie społeczeństwa naznaczonego autentyczną sprawiedliwością i wolnością, wraz z niesłabnącym poszanowaniem praw każdej osoby, szczególnie biednych, bezbronnych i tych, którzy nie mają głosu”.

Co więcej, Franciszek wyraził nadzieję, że „pod przywództwem [Bidena], naród amerykański nadal będzie czerpać siłę ze wzniosłych wartości politycznych, etycznych i religijnych, jakie inspirowały państwo od jego założenia”.

Papież napisał

„Podobnie proszę też Boga, źródło wszelkiej mądrości i prawdy, by kierował pańskimi wysiłkami we wspieraniu zrozumienia, pojednania i pokoju w Stanach Zjednoczonych i między państwami świata, podejmowanymi dla powiększania wspólnego dobra” – pisze papież Franciszek. „Mając to na uwadze, życzę panu i pańskiej rodzinie oraz drogiemu narodowi amerykańskiemu obfitości błogosławieństw”.

Kierując się prognozami mediów o zwycięstwie Bidena w wyborach prezydenckich 2020 roku, Franciszek zatelefonował do lidera Demokratów, by pogratulować mu wygranej.

Odnosząc się do rozmowy, zespół przejściowy Biden-Harris wydał komunikat prasowy z zapewnieniem, że „prezydent elekt dziękuje Jego Świątobliwości za przekazane błogosławieństwa i gratulacje oraz wyraża wdzięczność za przywództwo Jego Świątobliwości w promowaniu pokoju, pojednania i powszechnych więzów człowieczeństwa na całym świecie”.

Powołany na czas kampanii zespół dodał, że Biden „wyraża pragnienie współpracy w oparciu o wspólną wiarę w godność i równość całej ludzkości, w kwestiach takich jak troska o zmarginalizowanych i biednych, odnoszenie się do kryzysu zmian klimatycznych oraz przyjmowanie i integracja w naszych społecznościach imigrantów i uchodźców”.

Imigranci i zmiany klimatyczne

W pierwszym dniu pełnienia urzędu, Biden ponownie przyłączył kraj do Porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatycznych oraz polecił kontynuację i umocnienie programu DACA, umożliwiającego pozostanie w kraju imigrantom, których przywieziono do USA nielegalnie jako dzieci.

Biorąc pod uwagę, że Biden spotykał się z papieżem podczas swojej kadencji na stanowisku wiceprezydenta, prawdopodobnie spotka się też z biskupem Rzymu w czasie pełnienia urzędu prezydenta. Franciszek, który od 2013 roku piastuje funkcję papieża Kościoła Rzymsko-katolickiego, rozmawiał z obydwoma poprzednikami Bidena w okresie ich prezydenckich kadencji.

W maju 2017 roku, papież Franciszek spotkał się z byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Dwa razy widział się też z byłym prezydentem Barack’iem Obamą, za którego kadencji Biden pełnił funkcję wiceprezydenta. Pierwsze spotkanie Obamy z Franciszkiem odbyło się w 2014 roku, gdy ówczesny prezydent był w podróży zagranicznej; drugie spotkanie odbyło się w USA, gdy papież był z wizytą w Waszyngtonie D.C. i w innych amerykańskich miastach.

W czasie swojej wizyty w USA, papież Franciszek odwiedził zgromadzenie Małych Sióstr Ubogich, grupy zakonnic sprzeciwiających się regulacjom antykoncepcyjnym, wprowadzonym w ramach tzw. ustawy Obamacare. Regulacje zmuszały pracodawców do pokrywania ponoszonych przez pracowników kosztów kontroli urodzin, przez uwzględnianie ich w sponsorowanych przez zakład pracy planach opieki zdrowotnej. Administracja Trumpa uchyliła regulacje antykoncepcyjne Obamacare, jednak Biden obiecał ich przywrócenie.

Autor: Ryan Foley

Źródło: Christian Post

