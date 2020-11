Joe Biden chce zmienić politykę pro-life Trumpa

Były wiceprezydent Joe Biden obiecał, że gdy w przyszłym roku obejmie urząd, wycofa pewne dekrety prezydenckie Donalda Trumpa i zlikwiduje wprowadzone przez jego administrację polityki pro-life.

Choć oficjalne wyniki amerykańskich wyborów prezydenckich 2020 roku pozostają niepewne, niektóre serwisy informacyjne ogłaszają zwycięstwo Bidena. Jego zespół ujawnił już „program administracji Bidena”, który zawiera część dotyczącą „wczesnych działań wykonawczych”. Program byłego wiceprezydenta miałby zmienić niektóre z inicjatyw pro-life administracji Trumpa.

Zgodnie z dokumentem, Joe Biden ma „zmienić działania Trumpa w zakresie aborcji i rozrodczej opieki zdrowotnej, w tym Politykę Mexico City, przywracając finansowanie Planned Parenthood i pokrycie kosztów antykoncepcji na mocy ACA (Ustawa o Ochronie Pacjenta i Dostępności Opieki Zdrowotnej)”. Polityka Mexico City, pierwotnie wprowadzona ustawowo przez prezydenta Ronalda Reagana, wymaga, by organizacje pozarządowe nie „wykonywały lub aktywnie promowały aborcji jako metody planowania rodziny”, korzystając z pieniędzy amerykańskich podatników.

Obietnica Joe Biden

Obietnica Bidena o zmianie Polityki Mexico City jest spójna z działaniami dwóch poprzednich demokratycznych prezydentów. Były prezydent Bill Clinton (demokrata), po objęciu urzędu w 1993 roku uchylił Politykę Mexico City. Jego następca, prezydent George W. Bush (republikanin), przywrócił ją po przejęciu prezydentury w 2001 roku.

Były prezydent demokratyczny Barack Obama ponownie uchylił Politykę Mexico City, gdy w 2009 roku rozpoczął swoją pierwszą kadencję. Trump przywrócił ją krótko po objęciu urzędu prawie cztery lata temu.

Wcześniej tego roku, administracja Trumpa zaproponowała rozszerzenie Polityki Mexico City na wszystkie kontrakty i umowy podwykonawcze, które zapewniają globalne finansowanie opieki zdrowotnej. Według Kaiser Family Foundation, „40 procent globalnego finansowania opieki zdrowotnej, należnego głównym odbiorcom w ostatnich latach, dostarczano poprzez kontrakty”.

O Ochronie Życia

W 2019 roku, administracja Trumpa wprowadziła przepis o Ochronie Życia, zgodnie z którym placówki zdrowia otrzymujące fundusze w ramach programu planowania rodziny Title X, mają zakaz wykonywania, promowania lub odnoszenia się do aborcji jako do metody planowania rodziny. Zamiast zastosować się do przepisu, Planned Parenthood, największa instytucja pro-aborcyjna w kraju, wycofała się z programu Title X.

Obietnica Joe Bidena o przywróceniu finansowania Planned Parenthood wskazuje, że przepis o Ochronie Życia zostanie w jego administracji usunięty. Przywrócenie finansowania antykoncepcji na mocy Ustawy o Ochronie Pacjenta i Dostępności Opieki Zdrowotnej może doprowadzić do sytuacji, w której wierzący pracodawcy będą zmuszeni pokrywać koszty kontroli urodzeń uwzględnione w planach ubezpieczenia zdrowotnego pracowników, działając wbrew swoim przekonaniom religijnym.

Marjorie Dannenfelser, prezes organizacji pro-life Susan B. Anthony List, już wcześniej ostrzegła, że Biden i kandydatka demokratów na stanowisko wiceprezydenta, Kamala Harris, „natychmiast zaczną wycofywać osiągnięcia prezydenta Trumpa na obszarze pro-life”. Według Dannenfelser, „Biden i Harris tworzą najbardziej pro-aborcyjną, prezydencką listę wyborczą w amerykańskiej historii”.

Brian Burch, prezes chrześcijańskiej organizacji orędowniczej CatholicVote, zauważył, że Joe Biden wspiera „zmuszanie katolickich zakonów religijnych, takich jak Małe Siostry Ubogich, do dostarczania pigułek poronnych w ramach swoich planów opieki zdrowotnej”. Burch powołał się na stanowisko Bidena wobec wierzących pracodawców jako dowód, że „lista wyborcza Biden-Harris zagraża wartościom, jakie katolicy w tym kraju cenią najwyżej”.

Gdy media ogłosiły Bidena zwycięzcą wyborów prezydenckich 2020 roku, organizacja pro-life National Right to Life wydała oświadczenie, w którym twierdzi, że były wiceprezydent „przyrzekł promować aborcję na żądanie oraz zmienić prawa i polityki pro-life”.

Finansowanie aborcji z pieniędzy podatników

Były wiceprezydent wyraził też chęć skodyfikowania decyzji Sądu Najwyższego z 1973 roku w sprawie Roe vs Wade, która zalegalizowała aborcję w całym kraju, oraz uchylenia Poprawki Hyde’a, która nie pozwala na finansowanie aborcji z pieniędzy podatników. Obydwie propozycje będą wymagały czynności kongresowych.

Poza zmianą wprowadzonych przez administrację Trumpa polityk pro-life, Joe Biden obiecał też cofnięcie dekretu prezydenckiego Trumpa, który zabrania nauczania krytycznej teorii rasy, znosi zakaz podróżowania nałożony przez prezydenta na kraje o skłonnościach do działań terrorystycznych oraz przywraca program Odroczonego Działania dot. Przyjazdu Dzieci, tymczasowo pozwalający niektórym imigrantom, wwiezionym do USA nielegalnie jako dzieci, na pozostanie w kraju i otrzymanie tymczasowego pozwolenia na pracę.

Joe Biden chce też ponownie wstąpić do Światowej Organizacji Zdrowia i dołączyć do Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatycznych, a także planuje podjęcie drastycznych kroków w walce z pandemią koronawirusa przez wprowadzenie ogólnokrajowego obowiązku noszenia masek ochronnych. Zmierza też zwiększyć „fundusze na badania i monitorowanie osób mających kontakt z zakażonymi”.

Autor: Ryan Foley

Źródło: The Christian Post

