Pakistan: Z powodu wpisu na Facebooku setki osób uciekły z domów

22 grudnia pastor z Charar (dzielnicy Lahore) udostępnił na Facebooku wpis na temat swojej wiary, co niektórzy miejscowi muzułmanie uznali za bluźnierstwo przeciw islamowi.

„(…) niektórzy muzułmanie mieli w planach podpalenie domów należących do chrześcijan”

Pastor Raja Waris przeprosił, kiedy zrozumiał, jaki był odbiór jego wpisu i wydawało się, że problem został rozwiązany. Jednak informacja rozeszła się wśród lokalnej społeczności i setki muzułmanów wyszło na ulicę, domagając się, aby pastorowi Rajemu ścięto głowę.

W trakcie demonstracji wyszło na jaw, że niektórzy muzułmanie mieli w planach podpalenie domów należących do chrześcijan. Zmusiło to setki zagrożonych chrześcijan do ucieczki. Od 28 grudnia Pastor Raja przebywa w areszcie. Według ostatnich informacji, nie postawiono mu dotąd żadnych zarzutów.

Do Charar sprowadzono policję. Chrześcijańskie rodziny otrzymały zapewnienie, że nie grożą im kolejne akty przemocy, w związku z czym mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów.

Módlmy się…

Módlmy się o bezpieczeństwo chrześcijan zamieszkujących Charar. Prośmy Pana, aby Jego pokój spoczął nie tylko na tej niespokojnej społeczności, ale też zapanował w ich zaniepokojonych sercach.

Niech Boży Duch wstawia się za pastorem Rają, pomoże mu w oczyszczeniu z zarzutów i bezpiecznym zwolnieniu z aresztu. Módlmy się, aby demonstrujący zostali dotknięci przez Bożą miłość i zaprzestali protestów.

Źródła: International Christian Concern, Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

