Egipt: Aresztowano młodego chrześcijanina z powodu jego komentarzy na Facebooku

11 listopada aresztowano młodego chrześcijanina z powodu jego komentarzy na Facebooku mających znieważać islam. Komentarze pojawiły się w trakcie gorącej dyskusji online, po czym zostały przez innych szeroko udostępnione.

Internetowa dyskusja doprowadziła do nieprzyjemnych konsekwencji

18-letniemu Youssefowi Hany grozi do pięciu lat więzienia. 14 listopada sąd w Ismailia orzekł o jego zwolnieniu za kaucją, gdy Youssef przeprosił i podkreślił, że szanuje islam. Po internetowej dyskusji aresztowano też pewną muzułmankę za rzekome znieważenie chrześcijaństwa, jednak uwaga mediów była skupiona na chrześcijaninie.

W reakcji na zajście rzecznik Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego publicznie skrytykował wszelkie religijne zniewagi. Twierdząc, że obrażanie jakiejkolwiek religii jest absolutnie nie do przyjęcia, ponieważ powoduje rozłam między ludźmi i w społeczeństwie jako całości.

Prośmy Boga o Jego sprawiedliwe sądy

Módlmy się, by sądy rozstrzygające sprawę Youssefa Hany stosowały zasadę równego traktowania i orzekały sprawiedliwie. Módlmy się, by w wyniku świadectwa Youssefa jaki i jego szczere przeprosin, pomogły utorować drogę ku większej tolerancji i zrozumieniu między egipskimi społecznościami chrześcijan i muzułmanów.

Niech Boży lud otrzyma mądrość i łaskę, by z pasją dzielić się Ewangelią i dążyć do pokoju ze wszystkimi (Rz 12,18). Postępując ze współczuciem, życzliwością, pokorą, łagodnością i cierpliwością (Kol 3,12). Prośmy też naszego Ojca w Niebie, który jest Bogiem pojednania, by przyniósł pokój do podzielonego, egipskiego społeczeństwa.

Źródła: Morning Star News, Ahram Online, Egypt Independent

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Podobne: Egipski chrześcijanin aresztowany, dom zdemolowany za rzekome znieważenie islamu na Facebook’u