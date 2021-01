Pakistan: Morderstwo dwóch chrześcijanek

Policja w Lahaurze znalazła ciała dwóch chrześcijańskich sióstr. Zabitych przez swoich muzułmańskich pracodawców, którzy usiłowali zmusić je do przejścia na islam.

Porwanie dwóch chrześcijańskich sióstr

Ciała Sajidy Mushtaq i jej siostry Abidy Qaiser odnaleziono w rowie odwadniającym, o czym policja powiadomiła 4 stycznia Mushtaqa Masiha, męża Sajidy. Kobiety zaginęły 26 listopada. Sajida była matką trójki dzieci, Abida miała córkę.

Po zniknięciu sióstr, Mushtaq dowiedział się od krewnego, że Sajida – która razem z siostrą pracowała w fabryce farmaceutycznej – powiedziała mu w zaufaniu, że ich zwierzchnicy, Muhammad Mumtaz i Naeem Butt, wywierali na nie presję, by przeszły na islam i zostały ich żonami. Zgłoszono to na policję, która przesłuchała mężczyzn.

Naeem w końcu przyznał, że razem z Muhammadem porwali siostry, zgwałcili i zamordowali. Mąż Sajidy, Mushtaq, był zdruzgotany. Uważa, że zamordowano je dlatego, że były ubogimi pracownicami chrześcijańskimi. Domaga się sprawiedliwości, „aby inni mogli się dowiedzieć, jak trzeba traktować i szanować kobiety, nawet, jeśli są ubogie lub należą do mniejszości”.

Zmuszanie do przejścia na Islam jest bardzo powszechne

W oddzielnym zajściu, również w Lahaurze, dwie inne siostry, trzymane są przez swoich pracodawców z dala od swej rodziny. Twierdzi ona, że ci zmusili je do przejścia na islam i zabraniają im kontaktu z krewnymi.

Siostry Maham (l. 18) i Anum (l. 20) Manzoor są zatrudnione w dwóch różnych domach jako sprzątaczki. 8 grudnia ich ciotka Nasreen Bibi pojechała po Maham, by zabrać ją na zakupy. Jednak właściciele domu nie pozwolili jej się z nią zobaczyć. Później do Nasreen zadzwonił pracodawca Anum, który jest też krewnym zwierzchnika Maham, mówiąc, że obie siostry przeszły na islam. Pracodawca groził ciotce, żądając, by więcej nie próbowała kontaktować się z siostrzenicami.

Nasreen jest prawną opiekunką sióstr, odkąd pięć lat temu ich matka je porzuciła. Żadna z młodych kobiet nic jej nie wspominała o zmianie wiary. 15 grudnia sąd przyznał opiekę nad siostrami ich muzułmańskim pracodawcom, uznając argument o ich przejściu na islam.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w Pakistanie przez Movement for Solidarity and Peace (Ruch na rzecz Solidarności i Pokoju). Każdego roku szacunkowo tysiąc kobiet chrześcijanek i hindusek, jest porywanych, zmuszanych do przejścia na islam i wydawanych za mąż za swoich porywaczy. Wiele z nich to osoby nieletnich. Napaści seksualne i fałszywe małżeństwa to metoda usidlania ofiar, a władze często są w to zamieszane.

Prośby Pana o pokrzepienie dla rodzin i prowadzenie

Pamiętajmy w modlitwach o rodzinach zabitych sióstr, Sajidy i Abidy. Prośmy Pana, by dał mądrość i siłę ich rozpaczającym bliskim. Którzy nie tylko przechodzą przez traumę, ale muszą też zaopiekować się dziećmi, które straciły swoje matki.

Módlmy się też za dwie pozostałe siostry, Maham i Anum, które nie mogą zobaczyć się ze swoimi krewnymi, a także za wiele innych młodych kobiet, porywanych i terroryzowanych przez islamistów.

Prośmy o sprawiedliwość dla każdej z nich i o interwencję Ducha Świętego, tak w życiu osób dotkniętych tą przemocą, jak i samych sprawców. Niech uznają swoją potrzebę Bożego wybaczenia i otworzą się na Boże zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Źródła: Morning Star News, AsiaNews, International Christian Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

