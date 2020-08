Pakistan: Chrześcijanin pobity i oskarżony o bluźnierstwo

5 sierpnia pewien chrześcijanin został pobity i oskarżony o bluźnierstwo w związku z tym, że na jego koncie na Facebook’u pojawiły się uwagi na temat obchodów islamskiego święta Lailat al Miradż, obejmujących spożywanie mięsa ofiarnego.

Komentując tę praktykę oskarżony Sohail Masih miał napisać: „To niemożliwe, by krew kóz i byków mogła zmyć grzechy. Miradż opiera się na kłamstwie”. Wpis zwrócił uwagę lidera meczetu, który stwierdził, że „muzułmanie byli ogromnie zranieni” tym komentarzem.

Gdy wiadomość o wpisie się rozeszła, oburzona grupa muzułmanów zaatakowała i dotkliwe pobiła Sohaila.

Zawiadomiono o tym wydarzeniu policję, która zabrała pobitego na komisariat. Gdy zgromadzony na zewnątrz tłum usłyszał, że jeszcze nie postawiono Sohailowi zarzutów, zaczął atakować komisariat, wymuszając na policjantach oskarżenie chrześcijanina o bluźnierstwo.

Tłumy groziły spaleniem domu Sohaila, dlatego z pomocą policji jego żona, Shunila, i ich dwie małoletnie córki uciekły do innego miasta, gdzie mają zapewnione bezpieczne schronienie. Dochodzenie w sprawie zajścia nasuwa niepokojące pytania. Ci, którzy znają Sohaila, sprzedawcę w małym sklepie, mówią, że mężczyzna nie umie pisać i nie wiedział jak opublikować wpis na swoim telefonie. Uważa się, że ktoś mógł złośliwie opublikować zdjęcie, używając jego konta, podczas gdy Sohail pomagał klientowi. Jego żona przyznaje, że Sohail widział wpis, ale go nie opublikował, ani nawet nie byłby zdolny do takiego czynu.

Okryte złą sławą pakistańskie prawo o bluźnierstwie jest często nadużywane, nieraz jako sposób atakowania chrześcijan, czasem dla uzyskania osobistej korzyści w sporach biznesowych.

Pamiętajmy w modlitwach o Sohailu oraz o jego żonie, córkach, rodzicach i innych, którzy z powodu obecnego zajścia mierzą się z prześladowaniem. Módlmy się, by prawda została ujawniona i ostatecznie zwyciężyła sprawiedliwość, przynosząc niewinnemu wolność. Wstawiajmy się też za pakistańskim rządem i liderami wymiaru sprawiedliwości, by skutecznie reagowali na przypadki nadużywania prawa o bluźnierstwie, nawet mimo sprzeciwu przywódców islamskich i części społeczeństwa.

Źródła: CLAAS, Pakistan Christian Post, UCA News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan