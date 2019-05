„Oto akt własności naszej ziemi”: ambasador Izraela wyjmuje Biblię na forum ONZ

W poniedziałek, podczas sesji specjalnej Rady Bezpieczeństwa ONZ, Izraelski ambasador w ONZ, Danny Danon, posłużył się Biblią, by obronić roszczenie narodu żydowskiego do ziemi Izraela.

W trakcie sesji, zadaniem Danona było obronić stanowisko, mówiące o związku Żydów z Ziemią Świętą. Danon przedstawił cztery argumenty: „Biblia, historia, prawo międzynarodowe oraz dążenie do międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

W dramatycznym momencie, Danon otworzył Biblię i głośno odczytał Boże przymierze z Abrahamem, zapisane w Księdze Rodzaju 17: „I ustanowię przymierze Moje między Mną a tobą i potomkami twoimi po tobie, według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich” (BW).

Wtedy Danon uniósł Biblię do góry, zwrócił się do uczestników i powiedział: „Oto akt własności naszej ziemi”.

„Od Księgi Rodzaju do wyjścia Żydów z Egiptu, od Egiptu do otrzymania Tory na górze Synaj, aż do realizacji Bożego przymierza na świętej ziemi Izraela, Biblia maluje spójny obraz. Cała historia naszego narodu i naszego związku z Eretz Israel [Ziemia Izraela] zaczyna się właśnie tu” – mówił dalej, ponownie podnosząc w górę Biblię.

Danon argumentował, że wszystkie religie wywodzące się od Abrahama – judaizm, chrześcijaństwo i islam – potwierdzają związek narodu żydowskiego z Izraelem.

„Sam Koran akceptuje boskie prawo własności narodu żydowskiego do ziemi Izraela” – powiedział.

Następnie, Danon opowiedział zebranym, jak Żydzi zostali wyrzuceni z Izraela.

„W 70 roku po Chrystusie, rzymski cesarz Tytus zniszczył naszą drugą świątynię, wygnał naród żydowski i zmienił nazwę ziemi usadowionej między Egiptem a Libanem na ‚Syria-Palestyna’, jako będącej południową prowincją Syrii. Właśnie STĄD pochodzi nazwa Palestyna, chociaż Żydzi nadal mieszkali wtedy w Jerozolimie” – przekonywał.

Danon złożył też winę za nieustający konflikt izraelsko-palestyński u stóp przywódców palestyńskich.

Powiedział, że aby pokój był możliwy, muszą wydarzyć się cztery rzeczy, zaczynając od uznania przez Palestyńczyków prawa Izraela do istnienia.

Emily Jones

źródło: CBN News