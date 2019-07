„Postanowiły być twardą lewicą”. Ostrzeżenie dla największych firm za cenzurowanie konserwatystów

Dyrektorzy Apple, Amazon, Facebook’a i Google spotkali się we wtorek na Wzgórzu Kapitolu, by przed Komisją Sądową Izby Reprezentantów odpowiedzieć na pytania dotyczące stosowania praktyk anty-konkurencyjnych i cenzurowania konserwatystów.

Posiedzenie odbyło się z powodu rosnącej presji na rząd, by bliżej przyjrzeć się wymienionym firmom.

Ustawodawcy analizują dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości i Federalnej Komisji Handlu, sprawdzając, czy objęte nim firmy stosują praktyki anty-konkurencyjne, szczególnie, czy cenzurują konserwatystów.

Gospodarzem wtorkowego szczytu był senator Ted Cruz (Republikanin, Teksas). Stwierdził, że firmy technologiczne często przejawiają nastawienie anty-konserwatywne. Z tego powodu, powiedział, należy ponownie rozważyć umieszczenie specjalnego zapisu w Ustawie o Obyczajności Informacji (Communications Decency Act), która zwalnia największe firmy technologiczne z odpowiedzialności.

„Kongres uchwalił ją przy założeniu, że [firmy Big Tech] będą neutralnym forum publicznym” – wyjaśnił Cruz. „Innymi słowy, miały nie być stronnicze. Miały nie faworyzować jednego poglądu przed innym. Miały pozwalać, by wszyscy chętni korzystali z ich witryny”.

„Postanowiły tego nie robić” – mówił dalej. „Postanowiły być twardą lewicą, by uciszać, dławić i wykluczać konserwatystów. Jeśli nadal będą to robić, nie ma powodu, by dostawały specjalne zwolnienie od odpowiedzialności, jakiego nikt inny nie dostaje”.

Wtorkowe posiedzenie poprzedził zwołany przez prezydenta Trumpa szczyt na temat mediów społecznościowych, który odbył się w zeszłym tygodniu w Białym Domu.

Podczas szczytu, Lila Rose z Live Action mówiła, że jej organizacja została trwale wykluczona z Pinterest, a YouTube ukrywa jej materiały video o niewygodnych treściach.

„Od czterech lat mamy zakaz jakiegokolwiek promowania się na Tweeterze. Powiedzieli nam, że aby przywrócić nasze konta, musimy przestać wzywać do wycofania finansowania Planned Parenthood, i przestać publikować treści w obronie życia” – powiedziała Rose podczas szczytu.

Tymczasem, zasiadający w Komisji Sądowej ustawodawcy prawdopodobnie będą też mieć pytania i krytyczne uwagi odnoszące się do ambitnego planu Facebook’a, by stworzyć cyfrową walutę.

Autor: Charlene Aaron

Źródło: CBN News