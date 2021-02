Organizację chrześcijańską ocenzurował Twitter po oskarżeniu o zachowanie pełne nienawiści

Ataki firm technologicznych na wolność słowa zmieniły się już w kampanię cenzurowania. Media społecznościowe regularnie namierzają i uciszają chrześcijan i konserwatystów. Ich największy cel? Organizacja Focus on the Family.

Organizację chrześcijańską ocenzurował Twitter

Platforma społecznościowa zablokowała publikację Daily Citizen za naruszanie reguł dotyczących treści pełnych nienawiści.

Jim Daly, dyrektor generalny Focus on the Family, stwierdził, że to oskarżenie jest nieprawdziwe.

19 stycznia Daily Citizen udostępniło cytat z jednego z artykułów. Było w nim napisane, że administracja prezydenta Bidena przydzieliła funkcję zastępcy Sekretarza Generalnego ds. Zdrowia transpłciowej kobiecie.

W tweecie napisano: „Dr Levine to transpłciowa kobieta, czyli mężczyzna, który sądzi, że jest kobietą”.

Daly twierdził, że komentarz definiował jedynie transpłciową kobietę i nie miał nic wspólnego z tym, jak identyfikuje się Levine.

Wiadomości między platformą Twitter, a organizacją – Focus on the Family

Twitter odpowiedział: „Witaj, the Daily Citizen. Twoje konto @FocusCitizen zostało zablokowane za naruszanie reguł Twittera. W szczególności za: naruszanie reguł przeciwko zachowaniu pełnemu nienawiści. Nie zezwalamy na promowanie przemocy, grożenie i dręczenie innych ludzi z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, religii, wieku, niepełnosprawności lub poważnego schorzenia”.

Organizacja miała usunąć tweeta lub złożyć odwołanie od decyzji. Jak donosi Premier Christian News, Focus on the Family wysłało do platformy list, żądając wyjaśnienia decyzji.

„Wiele mediów, które opowiadały o powołaniu Levine, w tym Biały Dom prezydenta Bidena, wskazywały na to, że Dr Levine identyfikuje się jako osoba transpłciowa”, napisano w liście. „Wiele artykułów i tweetów wyjaśniało, że Dr Levine urodziła się mężczyzną, wierzy, że jest kobietą, przeszła operację i terapię hormonalną i obecnie identyfikuje się jako kobieta”.

„Nasz tweet nie promuje przemocy wobec Dr Levine, nie grozi jej ani jej nie dręczy”, napisano. „Jesteśmy bardzo zaskoczeni, że został tak zinterpretowany. Wyjaśniliśmy jedynie naszym czytelnikom mianowanie na stanowisko i zdefiniowaliśmy, co oznacza pojęcie transpłciowa kobieta. Chodzi o osoby, które urodziły się jako mężczyźni i są przekonane, że są kobietami, niezależnie od tego, czy podano im hormony płciowe lub poddano je operacjom”.

„Jesteśmy przekonani, że zablokowanie przez Twittera tego tweeta i naszego konta to dyskryminacja na tle religijnym wobec Daily Citizen prowadzonego przez Focus in the Family. Daily Citizen podważa to, jak Twitter opisuje nasze przesłanie i odwołuje się od decyzji platformy”.

Twitter trwał przy swoim stanowisku i orzekł, że ich zespół uznał tweeta za naruszenie. W związku z tym platforma nie zmieni decyzji.

Zaledwie kilka dni temu Facebook zawiesił konto chrześcijańskiego badacza Roberta A.J. Gagnona na 24 godziny. Powodem było to, że publicznie nie zgodził się z ideą transpłciowości i z decyzją prezydenta Bidena o mianowaniu osób transseksualnych do wojska.

Według pjmedia.com Facebook orzekł, że krytyka Gagnona naruszyła standardy społeczności odnośnie przemocy i podżegania.

Kultura przekreślania ma wpływ na wielu konserwatystów, Republikanów i służby.

CBN News donosiło wcześniej, że Twitter, Facebook i Instagram cenzurowały posty zawierające nagrania modlitewne i uwielbieniowe Seans Feuchta.

Jednakże Twitter odmówił usunięcia pornograficznych zdjęć i nagrań z nastoletnią ofiarą handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. Platforma stwierdziła, że podczas śledztwa „nie zarejestrowano naruszenia zasad”.

W zeszłym miesiącu ofiara i jego matka złożyli pozew wobec Twittera. Stwierdzili bowiem, że platforma zarobiła na przemocowych treściach.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News