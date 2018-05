Indonezja: ofiary niedawnych zamachów na kościoły

Co najmniej 11 osób zostało zabitych, a ponad 40 innych rannych w równoczesnych samobójczych zamachach bombowych, wymierzonych w trzy kościoły w Surabaji w Indonezji. Odpowiedzialność za zamachy wzięło na siebie powiązane z ISIS ugrupowanie islamistyczne Jemaah Ansharut Daulah (JAD).

Celem zamachów z 13 maja stali się wierni zebrani na niedzielnych nabożeństwach w trzech kościołach:

katolickim Santa Maria, zielonoświątkowym Surabaya Centre oraz Indonezyjskim Kościele Chrześcijańskim Diponegoro.

Policja indonezyjska ujawniła, że wszystkie trzy ataki przeprowadziła jedna rodzina, składająca się z dwóch dziewczynek w wieku 9 i 12 lat, dwóch nastoletnich chłopców i rodziców, 47-letniego Dity Oepriarto i jego 43-letniej żony Puji Kuswati.

Dwóch nastoletnich synów wjechało motocyklami do kościoła katolickiego Sana Maria i zdetonowało ładunki wybuchowe o godz. 7:30 czasu lokalnego, pięć minut wcześniej ich ojciec wjechał samochodem z ładunkami wybuchowymi do kościoła zielonoświątkowego Surabaya Centre, a niedługo potem ich matka i dwie siostry przeprowadziły zamach bombowy na Indonezyjski Kościół Chrześcijański Diponegoro.

Dyrektor The Voice of the Martyrs Australia, partnerskiej misji Głosu Prześladowanych Chrześcijan, przebywał w chwili zamachów w Indonezji. Uczestniczył w pogrzebach ofiar i obecnie ocenia skalę potrzeb i niezbędnej pomocy dla poszkodowanych, której nasze misje mogłyby udzielić. Będziemy informować o naszych dalszych działaniach pomocowych dla ofiar tych zamachów.

Prezes Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan, pastor Maciej Wilkosz powiedział:

„Gdy kilka lat temu odwiedziłem Surabaję, wiele wskazywało na to, że okres najgorszych prześladowań chrześcijan w Indonezji mamy już za sobą. Ośrodek medyczny, otwarty przez naszą partnerską misję KDP, w którym na początku XXI w. leczyli się chrześcijanie, poszkodowani w wyniku masakr ludności chrześcijańskiej na wschodnich rubieżach Indonezji, był pusty. To wstrząsające, że w tym pięknym nowoczesnym mieście doszło do tak bestialskich zamachów. Niewyobrażalne jest to, że dokonała tego jedna rodzina. Jak bardzo zaślepieni nienawiścią muszą być rodzice posyłający na samobójczą śmierć swoje własne dzieci. Jedno jest pewne – musimy zdecydowanie stanąć u boku naszych indonezyjskich braci i sióstr w Chrystusie. Módlmy się za nich i okażmy im wszelką możliwą pomoc”.

Módlmy się o Bożą pociechę dla tych, którzy opłakują swoich bliskich. Módlmy się o Boże uzdrowienie dla tych, którzy zostali ranni w atakach. Módlmy się, aby światło ewangelii coraz bardziej jaśniało w Indonezji. Módlmy się, aby indonezyjski rząd przeprowadził dokładne dochodzenie w sprawie zajścia oraz podjął wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkającym w tym kraju chrześcijanom.

Źródło: WEA Religious Liberty Commission, World Watch Monitor, The Voice of the Martyrs Australia

za Głos Prześladowanych Chrześcijan