Odpowiedź na dyskryminację religijną w Wielkiej Brytanii ewangelisty Franklina Grahama

Po przejawach dyskryminacji religijnej, z jaką Franklin Graham spotkał się w Wielkiej Brytanii z powodu swoich biblijnych przekonań, jego rzecznik powiedział CBN News, że ich organizacja postanowiła walczyć w sądzie o swoje prawa religijne w tym kraju.

„Pierwotnie wynajęte ośrodki konferencyjne zerwały z nami umowy prawne, dlatego podejmujemy odpowiednie czynności na podstawie dyskryminacji religijnej i prawa do wolności słowa” – powiedział rzecznik Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) w rozmowie z CBN News. „Ewangelia zawsze spotyka się ze sprzeciwem, dlatego będziemy w modlitwie śmiało przeć naprzód, by Dobra Nowina o Bożej miłości i wybaczeniu była głoszona we wszystkich miastach, jakie planowaliśmy odwiedzić”.

Oświadczenie rzecznika pojawiło się po tym, gdy kolejne miasto w Wielkiej Brytanii odwołało ewangelizacyjne wystąpienie Grahama z powodu jego poglądów na homoseksualizm. To jednak nie powstrzymuje ewangelisty, który nadal oczekuje na swoją ośmiodniową trasę po kraju.

Wales Online poinformowało, że Graham, najstarszy syn amerykańskiego głosiciela Billy Grahama, obszernie wypowiadał się na temat swojego przekonania o „grzeszności” homoseksualizmu. W czerwcu miał przemawiać w International Convention Centre Wales w Newport, ale jego wystąpienie zostało odwołane.

Konferencja w Walii to już czwarte zaplanowane spotkanie z ewangelistą, jakie zostało odwołane. Jak relacjonowało CBN News, trzy poprzednie, brytyjskie miasta, w których zerwano umowy z Grahamem, to Liverpool, Glasgow i Sheffield.

Chociaż pierwotny ośrodek konferencyjny w Liverpoolu odmówił Grahamowi wstępu, BGEA poinformowało CBN News, że spotkanie w tym mieście odbędzie się, tylko w innej lokalizacji, której jeszcze nie ustalono.

Na początku lutego, 67-letni Graham napisał na mediach społecznościowych o swoim oczekiwaniu na „głoszenie Ewangelii na terenie UK pod koniec maja i w czerwcu”.

„Z niecierpliwością oczekuję na głoszenie Ewangelii na terenie UK pod koniec maja i w czerwcu. Setki kościołów modlą się & planują udział w tych akcjach ewangelizacyjnych” – napisał Graham na Twitterze. „Ludzie ze wszystkich miejsc szukają czegoś do zapełnienia próżni w swoim życiu. Jezus Chrystus jest odpowiedzią”.

Graham odpowiedział na działanie, które uważa za ciągłe próby powstrzymania go przed głoszeniem Ewangelii Jezusa Chrystusa w Wielkiej Brytanii.

„Od jakiegoś czasu planuję, by w 2020 roku przyjechać i głosić Ewangelię w ośmiu miastach na terenie UK” – powiedział w wywiadzie dla magazynu „Newsweek„. „Setki kościołów współpracują z Graham Tour UK i modlą się o te wydarzenia”.

„Niektórzy powiedzieli, że zamierzam przywieźć do UK mowę nienawiści, ale nic bardziej mylnego” – zapewnił. „Przyjeżdżam do UK, by mówić o Bożej miłości przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezus nie przyszedł, by potępić świat – On przyszedł, by go zbawić. Ewangelia jest ponadczasowa, a biblijnie wierzący chrześcijanie w UK głoszą ją od wieków”.

Konserwatywny komentator Todd Starnes napisał na Twitterze: „Jeśli działaczom LGBT pozwoli się uciszyć @Franklina_Grahama, w końcu uciszą nas wszystkich. #FightBack (#DoWalki)”.

Na swojej stronie internetowej Starnes zwrócił też uwagę, że brytyjska społeczność LGBT jest zasmucona pojawieniem się Grahama w swoim kraju.

„Mówią, że Grahamowi nie powinno się pozwalać na przemawianie w miejscach publicznych, cytując jego przekonanie, że homoseksualizm jest grzechem, a małżeństwo to związek między jednym mężczyzną i jedną kobietą” – pisze Starnes.

„Powiedzieli, że jego przesłanie, że Jezus Chrystus może zmienić życie, mogłoby wzbudzić nienawiść i narazić społeczność gejowską na niebezpieczeństwo” – kontynuuje. „Dlatego rozpoczęli kampanię, by wymusić na przywódcach rządowych uciszenie amerykańskiego ewangelisty”.

Dalej Starnes cytuje wypowiedź Grahama na Facebooku: „Myślę, że cała trudność w tym, czy Bóg definiuje homoseksualizm jako grzech. Odpowiedź brzmi ‚tak’. Ale Bóg idzie o krok dalej i mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, łącznie ze mną. Biblia mówi, że każdy człowiek jest winny grzechu i potrzebuje przebaczenia i oczyszczenia. Karą za grzech jest duchowa śmierć – wieczne oddzielenie od Boga”.

Starnes skierował też ostrzeżenie do amerykańskich chrześcijan, wspominając, że działacze LGBT opanowali już szkoły publiczne w ich kraju i znaleźli punkt oparcia na pewnych konserwatywnych stronach internetowych i w kablowych kanałach informacyjnych.

„Jeśli nic nie zrobimy, uda im się uciszyć chrześcijan na arenie publicznej” – napisał. „A gdy do tego dojdzie, możecie być pewni, że przyjdą po nasze budynki kościelne”.

Graham nie jest jedynym kaznodzieją, którego nie chcą słuchać w Wielkiej Brytanii. „The Times” informuje, że w Edynburgu w Szkocji odwołano wystąpienie ewangelisty z Louisiany, Larry’ego Stockstill’a, po otrzymaniu skarg na jego biblijne poglądy na homoseksualizm.

Mimo relacji w mediach brytyjskich, rzecznik BGEA powiedział CBN News, że ich organizacja zamierza kontynuować trasę.

„Plany Graham Tour idą naprzód i z pewnością w żadnym mieście nie zostały odwołane, jak sugerują niektóre sprawozdania prasowe. Z dnia na dzień, w całej Wielkiej Brytanii trasa nabiera rozpędu. Wciąż finalizujemy rozmowy w sprawie miejsc, by ustalić, gdzie odbędą się poszczególne spotkania. Jednocześnie, wszystkie wydarzenia i programy szkoleniowe zamierzone w ramach przygotowań przebiegają zgodnie z planem” – powiedział rzecznik.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News