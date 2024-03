Udało się zorganizować obóz dla nastoletnich ofiar islamskiej przemocy

Pracownicy jednej z organizacji misyjnych zorganizowali niedawno obóz dla nastolatków z kilku różnych obszarów Nigerii, gdzie bojownicy Fulbe i Boko Haram wymordowali tysiące chrześcijan. Każdy nastolatek uczestniczący w obozie stracił jednego lub oboje rodziców w atakach islamistów. Niektórzy z młodych ludzi nadal mieszkają na obszarach, gdzie ataki bojowników są powszechne.

„Jednym z celów tego obozu było wyrwanie ich z nieprzyjemnego otoczenia i przeniesienie do spokojnego otoczenia, w którym mogliby wchodzić w interakcje z innymi dziećmi – napisał jeden z organizatorów – i gdzie mogliby zostać zainspirowani do wzrastania w swoim chodzeniu z Bogiem”. Podczas ośmiodniowego obozu jedna z uczestniczek oddała swoje życie Chrystusowi, a kilka innych ponownie poświęciło swoje życie Panu.

Módlmy się o to, by ci młodzi ludzie odnaleźli w Chrystusie prawdziwą pociechę, która pozwoli im patrzeć w przyszłość z wiarą w Bożą dobroć i wdzięcznością za to, że mogą nadal żyć i służyć żywemu Bogu. Niech Pan przez Swoje Słowo przemawia do nich każdego dnia, napełniając ich serca pokojem i miłością do ludzi, zwłaszcza tych, których będą mogli wesprzeć takimi samymi słowami pociechy, jakimi sami zostali pocieszeni (2 Kor 1,4).

Źródło: VOM Canada

za Głos Prześladowanych Chrześcijan