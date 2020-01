Nowy przywódca ISIS wypowiada wojnę Izraelowi: „Atakować i zabijać Żydów”

ISIS ogłosiło, że ma nowego przywódcę i nową misję: pozabijać Żydów.

W poniedziałek 27 stycznia, organizacja terrorystyczna opublikowała nagranie audio rzecznika swojego nowego lidera, szejka Abu Ibrahima al-Hashimi al-Qurashi, który wzywa członków ISIS do ataku na Żydów i udaremnienia izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego „Deal of the Century” („Plan pokojowy Trumpa”).

To już drugie wysłane przez ISIS nagranie audio, odkąd w październiku zeszłego roku Stany Zjednoczone zabiły jej byłego przywódcę, Abu Bakr al-Baghdadiego.

Rzecznik powiedział, że choć niektórzy na Zachodzie sądzą, iż wraz ze śmiercią Baghdadiego ISIS zostało zniszczone, oni (członkowie ISIS) „nadal tu są, gotowi, by zacząć nowy etap i trafić w izraelskie cele”.

Rzecznik przekazał rozkaz tajnym agentom ISIS na półwyspie Synaj i w Syrii, by zaatakowali Izraelczyków w ich domach przy użyciu różnych rodzajów broni, w tym broni chemicznej.

„O, żołnierze kalifatu we wszystkich miejscach, szczególnie na ukochanym Synaju i w błogosławionej Syrii, idźcie po izraelskie osiedla i rynki. Zamieńcie je w teren testowania swojej broni i rakiet chemicznych i innych rodzajów [broni]. Do muzułmanów w Palestynie i we wszystkich krajach: stańcie na czele wojny przeciwko Żydom i udaremniania ich planów i ‚Planu pokojowego Trumpa'” – powiedział al-Qurashi zgodnie z tłumaczeniem dostarczonym przez Middle East Media Research Institute.

We wtorek 28 stycznia, prezydent Donald Trump ogłosił długo oczekiwany plan pokojowy po spotkaniu w Białym Domu z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i liderem izraelskiej opozycji Niebiesko-Biali, Beni Gancem.

Al-Qurashi powiedział, że nadszedł czas, by pozabijać Żydów wewnątrz i na zewnątrz Izraela.

„Wzywamy, byście dołączyli do żołnierzy kalifatu, którzy wysilają się, by usunąć granice i stojące przed nimi przeszkody i zwalczyć Żydów; którzy są zdeterminowani, by za przyzwoleniem Allaha rozbić armie i obalić trony, uformowane przez najeźdźców dla ochrony Izraelczyków, i którzy nawołują swoich braci ze wszystkich miejsc do ataku na Żydów i pozabijania ich, w Palestynie i poza Palestyną, pozabijania ich wszędzie, gdziekolwiek ich znajdą…”.

Terroryści wysłali też ostrzeżenie do amerykańskich chrześcijan.

„O, tyrani Ameryki i czciciele Krzyża: poszukajcie innego powodu do radości, niż wasze twierdzenia o położeniu kresu Państwu Islamskiemu” – powiedział nowy lider ISIS. „Jeśli w swoich kalkulacjach uwzględniacie, że zdołaliście wygrać bitwę, a mudżahedini (dżihadyści) się z niej wycofali, wiedzcie, że cała sprawa jest w rękach Allaha (…). Allah zaledwie sprawdza swoich czcicieli, by oddzielić tych, którzy są szczerzy w swoim dżihadzie, od nieszczerych”.

ISIS twierdzi, że nowy etap jej wojny zacznie się „w nadchodzących dniach”.

Państwo Islamskie prowadziło już ataki na Izrael. W czerwcu 2016 roku, trzech terrorystów otworzyło ogień do cywilów na rynku Sarona w Tel Awiwie, zabijając czterech i raniąc siedmiu innych. „The Jerusalem Post” poinformowało, że sprawcy potwierdzili działanie pod wpływem ISIS.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News