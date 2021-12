Nigeria: Śmierć dwóch porwanych chrześcijan

Chociaż nie znamy na razie wszystkich szczegółów, doniesiono, że uzbrojeni bandyci zabili dwóch spośród grupy wiernych, których 31 października porwano z kościoła baptystycznego Emmanuela we wsi Kakau Daji. Pastor Joseph Hayab z Christian Association of Nigeria ogłosił w oficjalnym oświadczeniu, że napastnicy otworzyli ogień w kierunku pięciu porwanych chrześcijan, dwóch zabijając, a trzech raniąc.

Trudno jest przetrwać

We wcześniejszym wywiadzie, pastor Hayab stwierdził, że „kościół baptystyczny [Emmanuela] jest najbardziej atakowanym kościołem” w nigeryjskim stanie Kaduna. W lipcu, z baptystycznej szkoły średniej Bethel we wsi Maraban Rido, również w stanie Kaduna, porwano 121 uczniów.

Opisując sytuację w Kaduna, pastor Hayab powiedział: „Dla członków tych narażonych na ataki chrześcijańskich społeczności w stanie Kaduna przetrwanie jako chrześcijanin, szczególnie jako chrześcijański duchowny, jest w dużej mierze dziełem miłosierdzia i łaski Boga”.

Módlmy się…

Nie ustawajmy w żarliwej modlitwie za wszystkie ofiary porwania, które nadal przebywają w niewoli, bez względu na to, czy powodem popełnionych wobec nich przestępstw są motywy religijne, czy korzyści ściśle finansowe.

Niech Pan pocieszy ich rodziny, łącznie z tymi, którzy opłakują stratę zabitych. Prośmy Go, by napełnił każde złamane serce swoim „pokojem, który przewyższa wszelki rozum”, niewytłumaczalną, duchową radością pośród trudności, oraz przemożną nadzieją na to, że Jego wspanialsze cele i sprawiedliwość ostatecznie zwyciężą. Największym cudem, który ma się jeszcze wypełnić w tych bezprecedensowych czasach, jest cud duchowego ożywienia.

Módlmy się, aby Pan poruszał się przez swojego Ducha w całej Nigerii, przemieniając serca władz rządowych, a także sprawców terroryzmu i innych zbrodni przeciwko ludzkości, oraz wszystkich, którzy szukają osobistej relacji ze swoim Stwórcą, Jedynym Prawdziwym Bogiem.

Źródła: International Christian Association, The Christian Post, The Epoch Times

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

