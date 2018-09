Nigeria: nadzieja sześć miesięcy po uprowadzeniu

Ponad sześć miesięcy po uprowadzeniu, ostatnie nagranie 15-letniej Leah Sharibu obudziło w jej rodzicach nadzieję. Zdjęcie zostało opublikowane wraz z dwoma zdjęciami w internetowym wydaniu nigeryjskiej gazety. „Kiedy usłyszałem jej głos i zobaczyłem ją siedzącą w hidżabie [zasłona, która okrywa głowę i piersi, noszona przez większość muzułmanek po osiągnięciu wieku kobiecej dojrzałości] zacząłem płakać” – powiedziała jej matka serwisowi informacyjnemu World Watch Monitor, opisując jej pierwszą reakcję.

Modlitwy dodają sił

W lutym 2018 roku Leah wraz z ponad 100 innymi uczennicami została rzekomo porwana przez radykalną grupę Boko Haram. Podczas gdy inne dziewczyny zostały wypuszczone, Leah była jedyną dziewczyną, której nie uwolniono – prawdopodobnie ze względu na jej chrześcijańską wiarę (donosi Open Doors). W nagraniu, które niedawno zostało opublikowane słyszymy, jak prosi prezydenta Nigerii o pomoc dla siebie i swojej rodziny.

„Jako matka nie było to dla mnie łatwe, ale to nagranie przyniosło mi nadzieję i wierzę, że dzień jej wolności nie jest daleko” – z nadzieją mówi Rebecca Sharibu. Ale miesiące niepewności pozostawiły swój ślad: „Każdego dnia, kiedy się budzę, myślę o Leah i okolicznościach, w jakich się znajduje”. Ilekroć czuję się zniechęcono i zaczynam płakać, Bóg po prostu wysyła kogoś, by mnie odwiedził lub zadzwonił dodając zachęty. Kiedy myślę o chrześcijanach na całym świecie modlących się o Leah, daje mi to siłę, by dalej iść „.

Wezwanie do prezydenta Buhari

Natha, ojciec Leah, jest również głęboko poruszony najnowszą wiadomością: „Moja radość nie zna granic. Ten wspaniały dzień, kiedy przyszedł do mnie sąsiad i pokazał mi klip wideo w internecie – usłyszałem głos mojej Leah! On również jest głęboko wdzięczny za wsparcie modlitewne na całym świecie: „Szczerze mówiąc, wierzę, że Leah żyje dzięki modlitwom wiernych”, mówi i przyłącza się do apelu Leah: „Wzywam chrześcijan na wysokich stanowiskach na całym świecie, aby podnieśli swój głos i poprosiłem naszego prezydenta, aby zrobił wszystko by Leah wróciła.

Prosimy módl się za Leah i inne uprowadzone dziewczyny, jak te z Chibok:

Módl się, aby Jezus zapewnił im bezpieczeństwo i pomógł im mieć niewzruszoną wiarę w Niego.

Módl się za wszystkich rodziców, którzy jak Rebecca i Natha, pilnie potrzebują zachęty.

Módl się, aby dziewczęta odzyskały wolność.

za Open Doors Polska