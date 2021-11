Nigeria: Morderczy atak na kościół

31 października we wsi Kakau Daji w stanie Kaduna został zaatakowany kościół baptystyczny Emmanuela. Uzbrojeni napastnicy nagle wtargnęli do budynku i zaczęli strzelać do osób zgromadzonych na nabożeństwie. Przynajmniej jeden wierzący został zabity. Liczba chrześcijan, którzy odnieśli obrażenia nie jest znana. Uciekając, napastnicy uprowadzili sześćdziesiąt osób.

„Kolejna smutna historia”

Komentując atak, pastor Joseph Hayab, przewodniczący lokalnego oddziału Christian Association of Nigeria w stanie Kaduna, powiedział, że ostatnie zajście to „kolejna smutna historia”, w której nikt nie wie, kto będzie następnym celem. Wyrażając żal z powodu nasilenia w państwie gwałtownych ataków, zauważył: „Obywatele są zabijani jak kurczaki, a w ramach pociechy mamy tylko komunikaty prasowe”.

Wielu Nigeryjczyków wezwało rząd do nazwania osób odpowiedzialnych za ponawiane w całym kraju ataki mianem „terrorystów”. Rządzący odrzucili ten apel, twierdząc, że trzeba najpierw przejść odpowiedni proces. Z powodu tej bierności zaczęto wzywać władze do „oddzielenia wojny z wrogami Nigeryjczyków od polityki”.

Módlmy się…

Módlmy się, by Bóg pocieszył naszych nigeryjskich braci i siostry w Chrystusie, którzy opłakują stratę bliskich zabitych w tym ataku; aby uzdrowił i umocnił rannych oraz zapewnił ochronę i dał odwagę uprowadzonym. Niech nigeryjscy przywódcy rządowi podejmą aktywne działania, kładąc kres nękającej kraj przemocy.

Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich chrześcijanach w tym kraju, prosząc Pana, by uczynił ich narzędziem swojej miłości i pokoju, gdy pośród ciemności terroryzmu starają się szerzyć światło Chrystusa.

Źródła: Christianity Today, Morning Star News, BBC, PM News, The Nation

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

