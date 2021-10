Nigeria: Leah żyje, ponad 1000 dzieci uprowadzonych

„Nie mogę podać wielu szczegółów; ale jedno z moich źródeł, kobieta, która została niedawno uwolniona z niewoli Boko Haram, potwierdziła, że Leah żyje. Kobieta ta widziała ją osobiście”. Wieści o życiu Leah Sharibu oraz innych kobietach przetrzymywanych przez islamistów przekazane przez Gideona Para-Mallam to jak na nigeryjskie standardy dobre wiadomości. Napady, morderstwa i porwania są bowiem od lat na porządku dziennym, zwłaszcza w północnej Nigerii.

Rodzice Leah przypominają prezydentowi Buhari o jego obietnicy

Od czasu uprowadzenia 19 lutego 2018 r. rodzice Leah żyją w strachu o los córki. Pastor Para-Mallam nieustannie służy im radą i pocieszeniem, i zabiera głos w bieżących sprawach dotyczących Leah i innych uprowadzonych. Niedawno rozmawialiśmy z nim i poprosiliśmy o aktualne wiadomości.

Pastor powiedział: „Informacje z trzech źródeł potwierdzają, że Leah wciąż żyje”. Wypowiedział się również na temat Alice Ngaddah, pielęgniarki, która podobnie jak Leah jest przetrzymywana przez islamistów. Została ona uprowadzona dziewięć dni po Leah i według informacji pastora, ona również nadal żyje.

W lutym 2018 r. Leah Sharibu, wówczas 14-latka, została uprowadzona przez bojowników Boko Haram ze szkoły w stanie Yobe i w przeciwieństwie do swoich koleżanek z klasy nie pozwolono jej wrócić do domu – według koleżanek została zatrzymana dlatego, że odmówiła wyparcia się Jezusa Chrystusa.

Według niepotwierdzonych doniesień Leah została zmuszona do przejścia na islam i poślubienia jednego z bojowników Boko Haram; podobno urodziła dziecko. Pastor Para-Mallam mówi: „Minęły prawie cztery lata od porwania Leah. Co za traumatyczne przeżycie dla tej nastoletniej dziewczyny! Ale jesteśmy wdzięczni Bogu, że żyje. Informacja o tym, że żyje, powinna zachęcić nasze serca do zachowania nadziei, że Leah pewnego dnia zostanie uwolniona”.

W marcu rodzice Leah napisali list otwarty do nigeryjskiego prezydenta Muhammadu Buhariego, wzywając go do spełnienia obietnicy i doprowadzenia do uwolnienia ich córki. Leah, jak i jej rodzina oraz inne uprowadzone osoby potrzebuje naszych modlitw.

Ponad 1000 dzieci uprowadzonych od grudnia

Tymczasem w regionie nadal panuje przemoc, a od grudnia ponad 1000 dzieci zostało siłą uprowadzonych ze szkół w pięciu stanach północno-zachodniej Nigerii. W rezultacie ponad 600 szkół zostało zamkniętych w obawie przed kolejnymi atakami.

„Jesteśmy zrozpaczeni, ponieważ uprowadzenia nie ustają” – powiedział Para-Mallam. „Tylko Bóg może zagwarantować Nigerii przyszłość. Wiele osób jest zniechęconych i zdesperowanych. Módlmy się, aby Bóg dotknął naszych przywódców politycznych, aby byli w stanie dostrzec wyzwania, które przed nami stoją”.

Prosimy, módl się za Leah i inne uprowadzone osoby oraz ich rodziny!

Podziękuj Jezusowi za informacje o tym, że Leah i wiele innych uprowadzonych kobiet żyje.

Módl się, aby Pan Bóg nadal je chronił i wzmacniał je, aby nie przestały wierzyć i ufać Mu – tak, jak ufają Mu ich rodziny.

Módl się za wszystkich uprowadzonych, aby Jezus uczynił cud i aby mogli oni powrócić do swoich domów.

Módl się za porywaczy, aby zaprzestali przemocy.

Módl się za rządzących, aby zrobili wszystko, co w ich mocy, aby pomóc rodzinom odzyskać swoich ukochanych.

