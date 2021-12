Nigeria: Groźba „Okrutnych ataków” na Chrześcijan

Anonimowy list z pogróżkami skierowany do chrześcijan w północnej Nigerii zaniepokoił kościoły i tamtejsze służby bezpieczeństwa. Autorzy grożą chrześcijanom w stanie Zamfara „okrutnymi atakami”, jeśli nie zamkną kościołów. Chrześcijanie proszą o modlitwę.

Żądanie: Zamknąć wszystkie kościoły w ciągu trzech lat

29 listopada portal informacyjny „Sahara Reporters” poinformował o liście z pogróżkami, który został wysłany do chrześcijan oraz agencji bezpieczeństwa od „grupy przestępców”, a następnie opublikował oświadczenia przedstawicieli władz i kościołów.

Rzecznik policji Mohammed Shehu powiedział, że wie o liście z pogróżkami: „Mogę potwierdzić, że list z pogróżkami oraz żądaniem zaprzestania kultu i zamknięcia kościołów został wysłany do chrześcijan w stanie Zamfara”. Policja poinformowała chrześcijańskich przywódców o zagrożeniu.

Komendant policji zaprosił do siebie lokalnych przedstawicieli Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii (CAN), aby omówić środki bezpieczeństwa, które kościoły mogą podjąć. Policja utworzyła specjalną jednostkę do patrolowania i ochrony kościołów, szczególnie w niedziele. „W celu zebrania informacji i zdemaskowania osób, które stoją za listem z pogróżkami, oddelegowano również pracowników w cywilu” – powiedział „Sahara Reporters” rzecznik policji Shehu.

Przywódca kościoła, z którym portal również przeprowadził wywiad, pragnął zachować anonimowość ze względów bezpieczeństwa. Opisał w wywiadzie, że chrześcijanie w Zamfarze otrzymali trzyletnie ultimatum na zamknięcie wszystkich kościołów w stanie: „Niektóre kościoły mają zostać zaatakowane do końca grudnia”. Według rozmówcy zagrożenie pochodzi od grupy Fulani, jednak więcej szczegółów na temat autorów nie jest na razie znanych.

Przywódca kościoła kontynuował: „Policja w stanie zaleciła chrześcijanom zwiększenie środków bezpieczeństwa we wszystkich miejscach kultu, domach liderów kościelnych oraz ośrodkach chrześcijańskich. Biuro CAN w stanie Zamfara nakazało również wszystkim kościołom, aby nie prowadziły działalności kościelnej po godzinie 17 przez najbliższe trzy miesiące”.

Ekspert Open Doors: zagrożenie „wysoce wiarygodne”

Suleiman M*, kierownik zespołu Open Doors ds. pracy w Afryce Zachodniej, określił list z pogróżkami jako niezwykle wiarygodny i bardzo niepokojący. „W ostatnich tygodniach nasz zespół badawczy ostrzegał, że prawdopodobieństwo ataków na chrześcijan wzrasta w okresie Bożego Narodzenia.

Istnieją powody, by sądzić, że zagrożenie rozprzestrzeni się na inne północno-zachodnie stany, takie jak Sokoto, Kebbi, Katsina, Niger i Kano. Prosimy, pomóżcie nam rozpowszechnić to słowo i módlcie się za naszych braci i siostry w tych regionach”.

Stan Zamfara jest jednym z dwunastu stanów północnej Nigerii, w których obowiązuje prawo szariatu.

*imię zmienione

Prosimy, módl się za chrześcijan w Nigerii!

Módl się, aby Pan Bóg udaremnił wszelkie ataki planowane obecnie na kościoły w Zamfarze i innych stanach.

Módl się o odwagę dla chrześcijan i napełnienie Bożym pokojem.

Módl się za pastorów i liderów kościołów o mądrość i rozeznanie, aby podejmowali właściwe decyzje.

Módl się za służby bezpieczeństwa, aby były w stanie sumiennie wykonywać swoją pracę i chronić ludzi, którzy są pod ich opieką.

Módl się, aby Duch Boży działał wśród tych, którzy prześladują chrześcijan, niezależnie od ich motywów: aby poznali Jezusa Chrystusa i zwrócili się do Boga.

