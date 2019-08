Nigeria: Ciągła przemoc wobec chrześcijan

15 lipca we wsi Ancha w stanie Plateau zabito ciężarną kobietę. 27-letnia Margaret Wakili niosła posiłek swojemu pracującemu w polu mężowi, gdy nagle zaatakowało ją ośmiu mężczyzn, przypuszczalnie pasterzy Fulbe. Mąż Margaret usłyszał ich krzyki: „Allahu Akbar, zabiliśmy niewiernego i musimy zabić więcej!”. Tamtego dnia zabita została również starsza kobieta z tej samej wsi.

Zanim w Ancha doszło do tych dwóch tragedii, we wsi Tafigana miał miejsce inny bezsensowny atak. Wieczorem 14 lipca Thomas Wollo i jego siedmioletni syn Nggwe zostali zaatakowani i ścięci, gdy wracali z próby chóru.

Te alarmujące doniesienia to jedynie przykład powszechnej przemocy, która dotyka chrześcijan na północy Nigerii

ze strony bojówkarzy Fulbe i Boko Haram. Wobec powszechności tych ataków organizacja Jubilee Campaign wystąpiła do Międzynarodowego Trybunału Karnego o postawienie Boko Haram w stan oskarżenia za ludobójstwo. Ponadto, według przedłożonego przez nich raportu tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku odnotowano 50 ataków dokonanych przez pasterzy Fulbe.

Amnesty International krytykuje nigeryjski rząd za brak działania. Niewspółmierna liczba zabijanych w Nigerii chrześcijan ukazuje religijną naturę przemocy. Duchowny Gideon Para-Mallam twierdzi, że przemoc doprowadziła do „faktycznego porzucenia misji i ewangelizacji na niektórych dotkniętych nią obszarach”. Według niego „śmierć Kościoła (w Nigerii) może być kwestią kolejnych lat”.

Pamiętajmy w modlitwach o rzeszy pogrążonych w żałobie krewnych i przyjaciołach, opłakujących stratę swoich bliskich, bezlitośnie zabitych w Nigerii z powodu wiary. Módlmy się, by chrześcijanie z całego kraju otrzymali Bożą ochronę i mądrość, by właściwie radzili sobie z nieustanną przemocą. Módlmy się o opamiętanie dla nigeryjskich przywódców, by wreszcie podjęli konieczne kroki do położenia kresu tej przemocy.

Źródła: World Watch Monitor, Nasoweseeam Online, Christian Post

za Głos Prześladowanych Chrześcijan