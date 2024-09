Nie boję się, bo wierzę. Dziennik wzrastania w wierze

Stylowy notatnik dla kobiet, z cytatami z Biblii na każdy dzień. A5, w linie, delikatny kremowy papier. Inspirujący prezent od serca.

Przedstawiamy wspaniały dziennik dla kobiet, który pomaga skoncentrować się na wierze w niespokojnym świecie. Jest to notatnik chrześcijański (religijny pamiętnik-notes) zaprojektowany przez kobietę dla kobiety. Motyw magnolii, który wypełnia stylową okładkę, spotkasz także na stronach z wersetami. Ten duchowy dziennik może stać się dziennikiem wdzięczności lub powiernikiem myśli, zdarzeń i modlitw. Jako notatnik-zeszyt będzie towarzyszyć Ci na każdym etapie Twojej wędrówki. Z nim odkryjesz na nowo piękno relacji z Bogiem. Zaczniesz tworzyć książkę swojego życia, która jeszcze nie została napisana, historię życia z Bogiem, która czeka na opowiedzenie.

W pisaniu na papierze jest też coś terapeutycznego. W trudnych czasach zapisywanie swoich przemyśleń może być sposobem wyrażenia siebie, swojej wiary, zaufania i zależności od Boga.

Może być to sposób do nabrania pewności, że Bóg zatroszczy się o Twoje problemy – w Jego sposób – najlepszy sposób. Podczas zapisywania i czytania na głos swoich notatek możesz odczuć jak Boży pokój spływa na Ciebie. A po jakimś czasie, wracając do swoich zapisków, możesz zaobserwować w jaki sposób Bóg pracował nad rozwiązaniem Twoich problemów. Gdy twoje notatki staną się twoimi modlitwami, znajdziesz się bliżej Boga, doświadczając więcej Jego dobroci, miłości i obecności.

Co dokładnie znajduje się w środku?

– 180 kremowych stron delikatnego papieru w linie ilustrowanych magnoliami,

– 90 wersetów z Pisma Świętego na temat wiary w trudnych okolicznościach (1 na 2 strony),

– zdanie do uzupełnienia.

Format: miękka oprawa, format: A5.

Do kupienia na Amazon.

Amazon polski