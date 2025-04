Przybytek Starego Przymierza – Abraham Park

Od autora: „Przybytek pokazany przez Boga Mojżeszowi był „ewangelią dla oczu”. Skoro Mojżesz go ujrzał i pojął jego znaczenie, my również powinniśmy go wyraźnie zobaczyć, a nie tylko o nim czytać. Będziemy mogli wówczas zrozumieć ukryty w nim przekaz o sposobie Bożego odkupienia.”

„Bóg jest wielkim architektem całego stworzenia oraz porządku historii. Zaplanował On cały wszechświat w swej mądrości, mocy, roztropności i zrozumieniu (Hi 12:13), i ukształtował go w doskonałym porządku oraz bez najmniejszej pomyłki. Podobnie, zaprojektowany przez Boga Przybytek wraz z jego sprzętami był również doskonałym, bezbłędnym dziełem.”

dr Philip Lee

Autor: Abraham Park

Oprawa: twarda

Stron: 100

Format: 22 x 29 cm

Wydawca: Wydawnictwo CLC