Nauczycielka zwolniona z pracy za krytykę edukacji seksualnej

Chrześcijańska nauczycielka zwolniona z pracy za wpisy na Facebook’u, w których krytykuje transgenderyzm i edukację seksualną, przegrała sprawę przed Trybunałem Pracy.

We wrześniu, w czasie trwającego tydzień posiedzenia sądu, Kristie Higgs twierdziła, że jej zwolnienie przez szkołę Farmor w Fairford w Gloucestershire jest równoznaczne z dyskryminacją religijną, jednak w orzeczeniu wydanym 7 października, Trybunał Pracy w Bristolu nie przyznał jej racji.

Sąd uznał, że zwolnienie 44-letniej nauczycielki nie było związane z chrześcijańskimi poglądami, jakie wyraziła na mediach społecznościowych, a raczej „wynikało ze szczerego przekonania po stronie szkoły, że [nauczycielka] dopuściła się poważnego wykroczenia”.

„Choć nie stwierdzono tego tak wyraźnie lub prosto jak tutaj, akt, na podstawie którego stwierdziliśmy, że pani Higgs jest oskarżona i ostatecznie winna, to umieszczenie na Facebook’u treści, które słusznie mogą prowadzić do wniosku osoby czytające jej wpisy, że [pani Higgs] wyraża homofobię i transfobię” – oznajmił sędzia Reed orzekający w Trybunale Pracy.

Potencjał negatywnego wpływu

„Szkoła uznała, że to zachowanie niosło potencjał negatywnego wpływu w odniesieniu do różnych grup, mianowicie uczniów, rodziców, personelu oraz szerszej społeczności” – wyjaśnił sędzia.

Higgs została zwolniona w styczniu zeszłego roku po tym, gdy w październiku 2018 roku umieściła na Facebook’u dwa wpisy: jeden w charakterze petycji wyrażającej obawy związane ze szkolnym programem edukacji seksualnej, i drugi będący artykułem na temat ideologii transgenderyzmu w podręcznikach dla dzieci używanych w amerykańskich szkołach.

Gdy szkoła otrzymała anonimową skargę na wpisy, przepytała nauczycielkę, po czym zwolniła ją z pracy.

Trybunał Pracy orzekł, że chrześcijańskie przekonania pani Higgs na temat płci i seksualności same w sobie nie są jednoznaczne z homofobią czy transfobią. Ostatecznie jednak sąd zgodził się z obawami szkoły Farmor, że ci, którzy czytają jej wpisy na Facebook’u, mogą widzieć je inaczej i nie uważać ich po prostu za chrześcijańskie przekonania, które wyrażono „w umiarkowany i racjonalny sposób”.

Z drugiej strony, orzeczenie broni prawa jednostki do posiadania przekonań, jakie wyraziła Higgs.

Płeć jest ‚ustalona przy porodzie’

„Przekonanie, że płeć jest ‚ustalona przy porodzie’, może niektórych denerwować, lecz jeśli wolność słowa, a także wolność myśli, sumienia i religii, dotyczy tylko wyrażania przekonań, które nikogo nie denerwują, taka wolność nie ma wartości” – wyjaśnia sąd.

To wyjaśnienie podważa niedawne orzeczenie sądowe w sprawie pracownika naukowego Mayi Forstater i chrześcijańskiego lekarza Davida Mackeretha. Oboje zostali zwolnieni po krytykowaniu transgenderyzmu i przegrali przed wymiarem sprawiedliwości.

Zgodnie z orzeczeniem w sprawie Higgs, wnioski postawione w sprawach Forstater i Mackeretha „są równoznaczne z ogłoszeniem ‚sezonu łowieckiego’ na ludzi, którzy posiadają i wyrażają wzmiankowane tu przekonania; oznaczają, że ci ludzie nie zasługują na ochronę. Sąd ma wrażenie, że to dziwny i nieco niepokojący wniosek”.

Kristie Higgs będzie odwoływać się od decyzji Trybunału.

„Z rozczarowaniem przeczytałam orzeczenie Trybunału, ale zamierzam apelować i nadal walczyć o sprawiedliwość” – powiedziała.

„Stanowczo utrzymuję, że straciłam pracę z powodu moich chrześcijańskich przekonań, przekonań, które nasze społeczeństwo nie wydaje się już tolerować ani nawet rozumieć.

„Czasem znowu muszę się uszczypnąć, żeby uwierzyć, że z powodu moich chrześcijańskich przekonań straciłam pracę, którą kocham. Trudno uwierzyć, że szkoła mogłaby przyjąć jedną anonimową skargę i zrobić z niej taką aferę.

„Gdzie tolerancja szkoły i jej życzliwość dla mnie? Gdzie próba zrozumienia mojego punktu widzenia?

„Umieściłam te wpisy jako matka, która jest głęboko zaniepokojona obowiązkową edukacją seksualną narzucaną mojemu 9-letniemu synowi w szkole podstawowej pod kierownictwem Kościoła Anglii. Moje poglądy porównano do poglądów ‚pronazistowskiego, prawicowego ekstremisty’, co jest wysoko obraźliwe dla mnie i dla milionów chrześcijan na świecie.

„Muszę dalej walczyć o sprawiedliwość, aby nikt inny nie musiał przechodzić przez to, co ja. Chcę, by rodzice mieli wolność wychowywania swoich dzieci w zgodzie ze swoimi chrześcijańskimi przekonaniami; chcę, by małe dzieci były chronione przed tą szkodliwą ideologią. Chrześcijanie muszą mieć możliwość dzielenia się swoimi opiniami i przekonaniami bez lęku przed stratą pracy” – oznajmiła Higgs.

Andrea Williams, dyrektor naczelna Christian Legal Centre, stwierdziła, że werdykt jest ciosem w wolność religijną.

Niepokojące orzeczenie dla chrześcijan w Wielkiej Brytanii

„To orzeczenie powinno zaniepokoić nas wszystkich, którym zależy na wolności bycia w Wielkiej Brytanii chrześcijańskim wierzącym” – powiedziała.

„Kristie przypuszczalnie została zwolniona nie z powodu postów, jakie umieściła, ale z powodu celowo wypaczonej i nieprzyjaznej interpretacji treści, do których się odniosła.

„Chociaż jej wpis był prywatny i skierowany do rodziny i przyjaciół, pociągana jest do odpowiedzialności za to, co inni mogli z nim zrobić. Chociaż nikt faktycznie nie myśli czy twierdzi, że Kristie ma nienawistne poglądy, zwalnia się ją, ponieważ jeden anonimowy ‚przyjaciel’ powiedział, że takie są, i ponieważ inni mogą uznać tak samo.

„Jest jasne, że jej wpisy nie spowodowały żadnej faktycznej szkody dla reputacji szkoły, ale zwalnia się ją, jakby tak było. Wpisy nie miały nawet związku ze szkołą średnią [Farmor], ale dotyczyły książek czytanych w szkole podstawowej jej syna.

„Obecne posiedzenie wyeksponowało tę jawną niesprawiedliwość i będziemy wspierać Kristie tak długo, jak będzie trzeba, by odwrócić sytuację” – oznajmiła Williams.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today