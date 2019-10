Muzułmanin nawrócony na chrześcijaństwo zamordowany przez swoją rodzinę z powodu wpisu na Facebook’u

Hussein Mohammed to imię, jakie otrzymał przy urodzeniu. Gdy jednak wychowany w rodzinie muzułmańskiej Mohammed uwierzył w Jezusa Chrystusa, zaczął woleć, by nazywano go George – imieniem, jakie przyjął na chrzcie. 6 października, egipski chrześcijanin George został zabity w rodzinnym zabójstwie honorowym po tym, gdy umieścił na Facebook’u zdjęcia potwierdzające jego nawrócenie z islamu na chrześcijaństwo.

Według International Christian Concern, rodzina już wcześniej wiedziała o jego nawróceniu, a jego wuj złożył na niego skargę w Urzędzie Bezpieczeństwa. Jednak wpis na Facebook’u oznaczał publiczne potwierdzenie zmiany wyznania. Wśród umieszczonych tam zdjęć znajdowało się zdjęcie krzyża, jaki George wytatuował sobie na nadgarstku, praktyka powszechnie stosowna przez egipskich chrześcijan z Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego.

W Egipcie, gdzie islam jest religią państwową, chrześcijanie stanowią zaledwie 10 procent populacji. Organizacja Open Doors, która monitoruje prześladowanie chrześcijan na świecie, umieszcza Egipt na szesnastym miejscu swojej listy World Watch, obejmującej kraje o najwyższym stopniu prześladowań. Choć prezydent Egiptu el-Sisi publicznie wyraził swoje oddanie zapewnianiu chrześcijanom ochrony, władze często niechętnie występują w obronie podstawowych praw chrześcijan z powodu dominującej w kraju kultury muzułmańskiej. Egipscy chrześcijanie mają powody, by nie czuć się bezpiecznie i zachowywać wyjątkową ostrożność.

Open Doors informuje o wielokrotnych atakach przeciwko egipskim chrześcijanom, do których doszło zaledwie w ciągu ostatnich dwóch lat:

• W grudniu 2017 roku w Kairze, napastnik z bronią palną otworzył ogień w kościele i w należącym do chrześcijan pobliskim sklepie. W wyniku ataku, 11 osób straciło życie.

• W lipcu 2018 roku we wsi Minya, tłum zaatakował chrześcijan, gdy zamieszkujący wieś muzułmanie wpadli w gniew z powodu wpisu na Facebook’u, który uznali za bluźnierczy.

• Wiele chrześcijańskich dziewcząt i kobiet stało się ofiarami molestowania seksualnego, porwania i gwałtu. W ciągu zaledwie jednego miesiąca (w kwietniu 2018 roku), udokumentowano co najmniej siedem przypadków porwania.

• Na początku listopada 2018 roku, bojownicy Państwa Islamskiego zaatakowali autobus wiozący koptyjskich chrześcijan z klasztoru w Minya, zabijając ośmioro z nich i raniąc ponad trzynaścioro.

Według Open Doors, media społecznościowe stały się nowym, poręcznym narzędziem, używanym przeciwko chrześcijanom przez ekstremistów islamskich.

Organizacja przytacza historię Fady’ego Youssef’a Todary. Ten 26-letni, egipski chrześcijanin opowiada, że ktoś włamał się na jego konto na Facebook’u i umieścił tam treść obrażającą islam. W odpowiedzi, Todary opublikował film video, na którym wyjaśnił, że na jego koncie doszło do włamania, i przeprosił za obraźliwą wiadomość.

Muzułmanom to jednak nie wystarczyło.

Pod domem rodziny Todary w Ashnin El-Nasara, wsi na południe od Kairu, zgromadziło się około stu osób. Jego rodzice ukryli się u krewnych, podczas gdy tłum wtargnął do domu i zniszczył ich mienie.

Sytuacja się uspokoiła, gdy na miejsce przyjechała policja i aresztowała niektórych napastników. Lecz jak podaje Open Doors, kilka dni później „policja wróciła, by aresztować Todary’ego, jego 19-letniego brata i dwóch wujów. Jego krewni zostali później zwolnieni, on sam jednak nadal czeka na rozprawę”.

Miejscowy duchowny, ojciec Soliman, powiedział informatorowi Open Doors: „Bardzo dobrze znam Fady’ego. To pokojowy człowiek i nigdy nie napisałby o islamie nic negatywnego. Są jednak ludzie, których celem jest rozniecanie w tym kraju konfliktu między chrześcijanami i muzułmanami”.

Analityk Open Doors, Michael Bosch, mówi, że to zajście ukazuje wyłaniający się schemat w celowaniu w chrześcijan. „Najpierw chrześcijanie są oskarżani o obrażanie lub zagrażanie islamowi. Następnie są atakowani, ich mienie jest niszczone, a czasem wypędzani są ze swoich domów”.

„Wtedy interweniują władze, które uciszają sytuację przez aresztowanie i sądzenie chrześcijan za rzekome ‚przestępstwo'” – powiedział Bosch. Dodał też, że oskarżenia prawdopodobnie nie są prawdziwe, ponieważ „wszyscy chrześcijanie znają konsekwencje bluźnierstwa”.

Życie jest szczególnie nieprzewidywalne i niebezpieczne dla muzułmanów takich jak George, którzy odrzucają islam i postanawiają pójść za Chrystusem. Społeczność muzułmańska postrzega ich jako odstępców, a zgodnie z jej nauczaniem, odstępcy zasługują na śmierć. Chrześcijanie pochodzenia muzułmańskiego mierzą się też z ogromną presją ze strony rodziny, by wrócić do islamu. I tak jak w przypadku George’a, ta presja niestety często prowadzi do przemocy, a nawet śmierci, jeśli nowo nawrócony chrześcijanin nie ulegnie.

Autor: Deborah Bunting

Źródło: CBN News