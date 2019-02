Muzeum poświęcone historii muzyki gospel

W latach 30. ubiegłego wieku, Thomas Dorsey przyczynił się do popularyzacji czarnej muzyki gospel. Jako syn baptystycznego kaznodziei, Dorsey połączył okrzyki uwielbienia i emocjonalny ferwor ze stylem współczesnym.

Czy to kołysanie się wraz z chórem gospel, czy przytupywanie do dźwięków kwartetu, czy po prostu podnoszenie rąk w rytm poruszających duszę pieśni, muzykę gospel można spotkać i usłyszeć w całej czarnej Ameryce.

Pilgrim Baptist Church (Baptystyczny Kościół Pielgrzyma) w Chicago to centrum muzyki gospel, miejsce, w którym Dorsey po raz pierwszy zaprezentował to brzmienie.

„Chicago jest znane jako kolebka muzyki gospel przede wszystkim z powodu masowej migracji z 1926 roku, gdy czarni przybyli tam z obszarów Mississippi” – powiedział Don Jackson z Central City Productions. „W tamtym czasie, czarni mieli na południowym obszarze miejsca, w których grali blues i R&B, i właśnie tam znajdowała się większość kościołów. To było miasto w mieście, i w ten sposób u Pielgrzyma wypromował się Thomas Dorsey i brzmienie gospel”.

Jackson, który stworzył Stellar Gospel Music Awards, jest inicjatorem National Museum of Gospel Music (Narodowe Muzeum Muzyki Gospel).

Muzykę gospel postrzega jako podwalinę wiary dla wielu członków czarnej społeczności.

„Chodzimy do kościoła częściej, niż którykolwiek inny segment naszej populacji, bo właśnie tego potrzebujemy – tych pozytywnych przekazów dla samotnych matek, dla ludzi z obszarów dotkniętych ubóstwem” – wyjaśnił Jackson. „Tym, co najbardziej napędza te kościoły, jest muzyka inspiracyjna, i to akurat muzyka gospel”.

„Czymś, co w niej lubię, jest sama muzyka – nie przeprasza za używanie imienia Jezusa” – mówił dalej.

Budynek, w którym będzie się mieścić muzeum, ma własną historię. Pierwotnie była tam synagoga, potem Kościół Pielgrzyma. W 2006 roku budynek uległ zniszczeniu w pożarze. Konstrukcja nadal stoi i będzie przekształcona w muzeum.

„Zaproszono mnie na miejsce budowy jako obserwatora, gdy Pielgrzym próbował odbudować swój kościół” – powiedział. „Chodziłem wśród gruzów, gdy zobaczyłem dwie ocalałe ściany, wapienne ściany, które stały tam jak architektoniczny klejnot, ponieważ ogień nie zdołał ich zniszczyć… Powiedziałem: ‚Wiecie co, to mi wygląda jak miejsce na muzeum'”.

Jackson uważa, że takie muzeum powinno znajdować się w Chicago.

„Stał tam Pielgrzym” – zauważył. „Jesteśmy naturalnie związani z Thomasem Dorsey’em, i w końcu, łączą nas więzy ze społecznością gospel”.

Nowe muzeum uczci legendy muzyki gospel, takie jak: Mahalia Jackson, James Cleveland i Shirley Ceasar.

Będzie też mieściło bibliotekę ze zbiorami muzycznymi, audytorium i kilka punktów interaktywnych.

„Mamy więcej nagrań filmowych z artystami muzyki gospel, niż ktokolwiek inny” – powiedział Jackson. „Zamierzamy je wykorzystać. Gdy zaczniemy je wyświetlać, będziemy też pokazywać tło; to rodzaj interaktywnych pokazów i wystaw, wystarczy, by cię rozkołysać i nie będziesz chciał wyjść, przyjdziesz i wyjdziesz ze śpiewem”.

Narodowe Muzeum Muzyki Gospel ma być otwarte jesienią 2020 roku.

Charlene Aaron

źródło: CBN News