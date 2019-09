Moda i wiara spotykają się na pierwszym pokazie mody inspirowanym Biblią

W tym tygodniu, w Muzeum Biblii odbył się pierwszy w historii pokaz mody, na którym zaprezentowano krawiectwo zainspirowane Biblią.

Producentka wydarzenia, Linda Koldenhoven, w wywiadzie dla CBN News powiedziała, że ten unikalny pokaz był jej marzeniem jeszcze sprzed czasu ukończenia budowy muzeum.

„Gdy tu przyszliśmy, była tu tylko betonowa podłoga i stalowe belki nośne. Weszłam do pomieszczenia spotkań i zobaczyłam Kapitol tuż za miejscem, na którym miała być szyba, i jedyne, co mogłam sobie wyobrazić, to bardzo długi wybieg” – powiedziała Koldenhoven.

Niecałe dwa lata od otwarcia muzeum, wizja Koldenhoven stała się rzeczywistością. Na wyprzedanym pokazie znalazły się modele czołowych projektantów, takich jak Dolce & Gabbana, Versace i Chanel.

„Na piętrze wpływu Muzeum Biblii jest cały obszar poświęcony modzie, gdzie znajdziesz Dolce i Versace, rzeczy, jakie mamy w podziemiach muzeum” – wyjaśniła Koldenhoven. „Gdy myślisz o wszystkich tych projektantach, Versace, Dolce i Gabbana, naprawdę nie kojarzą ci się z podążaniem za Biblią. Nie chcę wydawać osądów, ale spójrz na kreacje, jakie tworzą, jak są zainspirowane Biblią”.

Stylistka Lauren Rothman, autorka Style Bible: What to Wear to Work (Styl i Biblia: co nosić do pracy), pomogła wybrać modele do pokazu.

„Myślę, że Biblia wywiera wpływ na modę, ponieważ moda jest ugruntowana w historii, a to, co było stare, jeszcze raz staje się nowe, i podobnie jak każdy inny trend, ubiór inspirowany biblijnie to naprawdę coś, co nigdy nie wychodzi z mody” – powiedziała Rothman w wywiadzie dla CBN News.

W odsłonie finałowej zaprezentowano jedyną w swoim rodzaju suknię, zaprojektowaną dla muzeum przez Chiarę Boni La Petite Robe USA. Podarowana przez projektanta suknia, która trafiła do stałej kolekcji muzeum, jest wzorowana na Kaplicy Sykstyńskiej.

„Zostaliśmy poproszeni o stworzenie projektu finałowego na biblijnie inspirowany pokaz mody Muzeum Biblii, co jest dla nas ogromnym zaszczytem” – powiedział w oświadczeniu Anthony Vecchione, prezes Chiara Boni La Petite Robe USA. „Poprosiłem naszą projektantkę, Chiarę Boni, by zaprojektowała ekskluzywny, jedyny w swoim rodzaju model, przygotowany specjalnie na tę okazję, który następnie przekażemy muzeum. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak wspaniałym wydarzeniu”.

Koldenhoven powiedziała CBN News, że marzy już o planach na przyszłość.

„Chcemy pójść jeszcze dalej i faktycznie myślę o zabraniu tego pokazu w trasę” – powiedziała Koldenhoven.

Goście muzeum mogą zobaczyć wiele przedstawionych na pokazie modeli. Są one wymiennie prezentowane na całorocznej wystawie na piętrze wpływu.

