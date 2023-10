Młody chrześcijanin został dotkliwie pobity przez muzułmańskiego nauczyciela

Młody chrześcijanin został niedawno dotkliwie pobity przez swojego muzułmańskiego nauczyciela po tym, jak rzekomo dopuścił się bluźnierczego czynu podczas lekcji w szkole. Zdarzenie, które miało miejsce w pakistańskim mieście Khanewal, wzbudziło obawy o brak tolerancji religijnej i sprawiedliwości w tamtejszej społeczności.

7 września uczeń ten siedział w klasie z zeszytem ćwiczeń przed sobą. Nie mogąc poradzić sobie z tym, jak ma z niego czytać, tak niezręcznie zaczął koło niego majstrować, że go trochę rozdarł. Kiedy nauczyciel zobaczył, co zrobił chłopiec, dotkliwie go pobił i oskarżył o bluźnierstwo, ponieważ książka zawierała wersety z Koranu. Dziecko doznało tak poważnych obrażeń podczas bicia, że trafiło do szpitala, walcząc o życie.

Według ostatnich doniesień chłopiec wraca do zdrowia w domu z rodziną. Nie podano żadnych dalszych informacji na temat jego obecnego stanu i bezpieczeństwa tej chrześcijańskiej rodziny. Niestety, takie incydenty często skutkują napiętnowaniem społecznym, a także fizycznym zagrożeniem związanym z potencjalną przemocą ze strony tłumu. Na dodatek brak informacji o podjęciu jakichkolwiek działań policyjnych przeciwko agresywnemu nauczycielowi.

Módlmy się, aby Bóg zapewnił temu małemu chłopcu trwałe pocieszenie, odpoczynek i uzdrowienie, gdy radzi sobie z traumą po tym strasznym incydencie. Niech Pan obejmie jego i jego rodzinę swoją współczującą miłością, pokojem i ochroną. Módlmy się, aby nie tylko sprawiedliwość zwyciężyła w tej sprawie, ale także, aby Pan dotknął serc i umysłów ludzi w tym południowoazjatyckim kraju, aby okazali zrozumienie i akceptację dla tych, którzy wyznają chrześcijaństwo, zamiast reagować gwałtownymi wybuchami gniewu.

VOM Canada, Mission Network News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan