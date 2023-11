Matce pięciorga dzieci grozi więzienie z powodu wiadomości na WhatsAppie

27 listopada w Nigerii odbędzie się proces Rhody Jatau, która od 1,5 roku przebywa w areszcie z powodu wiadomości, która wysłała na WhatsAppie. Jeśli zostanie skazana, chrześcijance i matce pięciorga dzieci grozi do trzech lat więzienia. Sprawa Jatau jest przykładem tego, jaką rolę odgrywają władze państwowe w prześladowaniu i dyskryminacji chrześcijan w Nigerii.

Wideo potępiające lincz chrześcijańskiej studentki

Rhoda Jatau z północnego stanu Bauchi została aresztowana 20 maja 2022 roku. Zatrzymanie nastąpiło po tym, jak za pośrednictwem komunikatora WhatsApp przekazała kolegom z pracy rzekomo „bluźnierczy” film wideo. Nagranie potępiało zabójstwo chrześcijańskiej studentki Deborah Samuel, która tydzień wcześniej została ukamienowana i spalona przez wzburzony tłum za rzekome bluźnierstwo.

Podobny los mógł spotkać Jatau. Na szczęście zatrzymanie przez policję uchroniło ją przed brutalnym potraktowaniem przez islamistów. Gdy napastnicy nie mogli jej znaleźć, zaatakowali chrześcijan w okolicy, raniąc co najmniej dziesięć osób i niszcząc ich mienie. Rodzina Jatau została zmuszona do opuszczenia domu i przeniesienia się w bezpieczne miejsce.

Siedem miesięcy później, w grudniu 2022 r., Jatau została ostatecznie oskarżona o „umyślne zakłócenie spokoju publicznego”. Oskarżenie brzmi: „Treść filmu jest bluźniercza wobec Proroka Mahometa; [jego transmisja] wywołała poważne niepokoje i naruszenie spokoju publicznego, co z kolei doprowadziło do zniszczenia wielu biznesów i domów […]”. Takie oskarżenie wiąże się z karą do trzech lat pozbawienia wolności lub grzywną; bezpośrednie oskarżenie o bluźnierstwo mogło wiązać się nawet z karą śmierci.

Z informacji otrzymanych od prawnika Joshuy Nasary wiemy, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy wnioski o zwolnienie za kaucją zostały odrzucone ze względu na potencjalne ryzyko niepokojów.

„Niepokojąca kultura bezkarności dla sprawców przemocy”

„Rhoda Jatau pokojowo korzystała ze swojego prawa do wolności wypowiedzi i wolności religii lub przekonań” – mówi John Samuel, ekspert prawny Open Doors w Afryce Subsaharyjskiej. „To niedopuszczalne, że jest ona ścigana za udostępnianie treści potępiających przemoc wobec Deborah, podczas gdy nie podjęto żadnych działań przeciwko tym, którzy uczestniczyli w napaści po opublikowaniu jej rzekomo bluźnierczej wiadomości na WhatsAppie. Nie podjęto również żadnych działań przeciwko osobom zaangażowanym w przemoc wobec Deborah, która kosztowała ją życie”.

Chrześcijanie stanowią mniejszość w północnej Nigerii i często padają ofiarą brutalnych ataków. Spotykają się również z wieloma formami dyskryminacji ze względu na religię, w tym z oskarżeniami o bluźnierstwo i „obrazę islamu”.

„Sposób, w jaki potraktowano przemoc tłumu wobec Deborah i Rhody Jatau, wyraźnie pokazuje niepokojącą kulturę bezkarności sprawców przemocy w niektórych częściach Nigerii” – mówi Samuel. Skarży się, że przepisy dotyczące bluźnierstwa naruszają międzynarodowe standardy praw człowieka i sprzyjają wzrostowi niekontrolowanych wybuchów przemocy.

Przepisy dotyczące bluźnierstwa

Przepisy dotyczące bluźnierstwa obowiązują w całej Nigerii. Podczas gdy przestępstwa na południu kraju są zwykle karane więzieniem, w dwunastu północnych stanach, w których obowiązuje prawo szariatu, możliwa jest także kara śmierci. W związku z tym zarówno Unia Europejska, jak i Organizacja Narodów Zjednoczonych wielokrotnie wyrażały zaniepokojenie i wzywały rząd Nigerii do uchylenia tych przepisów.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2023 Nigeria zajmuje 6. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródło: Morning Star News, Sahara Reporters, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Nigerii:

Módl się za Rhodę Jatau i jej rodzinę: aby Jezus umocnił ich w wierze, zapewnił im opiekę i chronił ich przed niesprawiedliwością i przemocą.

Módl się o Bożą interwencję i sprawiedliwą decyzję sądu dla Rhody Jatau.

Módl się o pokój i nadprzyrodzoną odwagę dla wszystkich chrześcijan żyjących w tym regionie.

Módl się o zmianę przepisów o bluźnierstwie: aby nastąpiły reformy w tej dziedzinie i aby nie dochodziło do arbitralnych nadużyć.

za Open Doors, Polska