Małe dzieci mogą wybrać nową płeć bez zgody rodziców

Szkocki rząd wydał nowe wytyczne dla szkół podstawowych, pozwalające cztero- i pięciolatkom na zmianę swojej identyfikacji płciowej i postanowienie bez zgody rodziców, jakim imieniem chcą być nazywane.

Zgodnie z wytycznymi, nauczyciele nie mogą kwestionować decyzji dzieci, które mówią, że chcą się zmienić i być chłopcem lub dziewczynką. Zamiast tego, mają tylko zapytać, jakim imieniem i formą zaimka osobowego mają się do nich zwracać – przekazała brytyjska gazeta „Daily Mail”.

Nie muszą informować rodziców

Nauczyciele usłyszeli, że nie muszą informować rodziców, co ich małe dzieci mówią o swojej płci.

Sekretarz ds. szkockiej edukacji, Shirley-Ann Somerville, powiedziała: „Wytyczne pokazują, jak szkoły mogą wspierać młodych transseksualistów, jednocześnie zapewniając pełne poszanowanie praw wszystkich uczniów”.

„Dostarczamy szkołom praktycznych wskazówek” – dodała. „Wytyczne nie są nakazowe i nie promują zmiany płci”.

Niemniej jednak, wskazówki zawierają założenie, że dziecko może zmienić swoją identyfikację płciową bez względu na to, ile ma lat. Pomimo twierdzeń o „nie promowaniu zmiany płci”, przewodnik faktycznie zachęca nauczycieli, by uwzględnili w programie nauczania książki poruszające temat transseksualizmu, pozwala chłopcom i dziewczynkom wybrać toaletę, z której chcą korzystać, i zachęca szkoły do wprowadzenia mundurków neutralnych płciowo.

„ludzie nie „rodzą się” jako mężczyzna lub kobieta”

„To naprawdę martwi” – powiedziała Marion Calder, współ-dyrektor organizacji orędowniczej For Women Scotland, cytowana przez „The Telegraph”. „Zasadniczo, ludzie nie „rodzą się” jako mężczyzna lub kobieta.

„Aby być transseksualistą, musisz mieć zdiagnozowaną dysforię płci. Co oni sobie myślą? Rodzice będą bardzo zmartwieni, czytając ten dokument” – powiedziała Calder, według relacji „Daily Mail”.

Jak donosiło CBN News, dzieci i nastolatki, które nie są pewne swojej płci, wcześniej trafiały na psychoterapię, a w większości przypadków ich problemy z czasem się rozwiązywały.

„Aż do niedawna, te dzieci i nastolatki dostawały wsparcie i opiekę psychoterapeuty” – powiedział w rozmowie z „The Christian Post” endokrynolog dr William Malone. „Dzięki psychoterapii, czy nawet samej uważnej obserwacji i czekaniu, średnio 85 procent tych dzieci do czasu osiągnięcia wczesnej pełnoletniości znajdowało rozwiązanie swoich problemów. W medycznej literaturze jest obecnie 10 prac naukowych, które to demonstrują”.

Radykalna ideologia transseksualna przejęła dzisiaj stery w kulturze i na polu medycyny, gdzie uwagę poświęca się problemom związanym z dysforią płci. Obecnie promuje się temat zmiany płci m.in. dlatego, że Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła nie uznawać dysforii płciowej lub dyskomfortu z powodu swojej biologicznej płci za „zaburzenie psychiczne”.

Nawet pojęcia uległy zmianie. Płeć jest uważana za cechę zmienną. Aktywiści płci twierdzą, że ludzie nie „rodzą się” jako mężczyzna lub kobieta, chociaż dowody biologiczne mówią inaczej, ale że czyjaś płeć jest mu „przypisana” przy urodzeniu.

Następnym krokiem w tej linii myślenia jest afirmacja, zamiast próby skorygowania lub podważenia ewentualnych postanowień twojego czterolatka na temat swojej płci, a do tego właśnie zachęcają nowe wytyczne dla szkockiego szkolnictwa.

Poza wczesną afirmacją, żyjemy w świecie farmakologicznych środków blokujących dojrzewanie i w końcu radykalnych operacji chirurgicznych, by przystosować ciało do zamętu w młodocianym umyśle. Głęboki żal i częste myśli samobójcze to powszechnie pojawiające się efekty uboczne.

Chrześcijański punkt widzenia

To tylko kolejne dowody chaosu, nonsensu i ogromnej krzywdy, jakie zaczynają panować, gdy społeczeństwa – albo ci, którzy nimi kierują – odrzucają Boga Biblii, Jego stworzenie i zdrowy rozsądek, a ci, którzy się z tym nie zgadzają, nie wyrażają sprzeciwu.

Autor: Deborah Bunting

Źródło: CBN News

