Lekarze skonsternowani po zniknięciu guza mózgu

Pewien mężczyzna z Lodi w Kalifornii, u którego zdiagnozowano złośliwego raka mózgu, powiedział, że guz zniknął bez jakiegokolwiek leczenia. Chory poprosił jedynie znajomych wierzących, by się o niego modlili.

Paul Wood mówi, że kilka miesięcy temu uświadomił sobie, że coś z nim nie tak. „Miałem koszmarne bóle głowy, nie mogłem przejść korytarzem bez trzymania się ścian” – powiedział na antenie telewizji KOVR.

Lekarz poradził Wood’owi, by poszedł do neurochirurga przy Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco. Specjalista początkowo stwierdził krwawienie w mózgu, jednak radiolog dostrzegł też oznaki istnienia guza.

Wood postąpił jak każdy wierny chrześcijanin. Zwrócił się do Boga i poprosił też swoich braci i siostry w Chrystusie o modlitwę i wsparcie.

„Mój telefon się urywa, na Facebook’u modlitwa za modlitwą, z całej Kalifornii” – powiedział w programie wspomnianej telewizji.

Wtedy stało się coś niewytłumaczalnego. Na dzień przed wyznaczonym terminem, lekarze odwołali operację Wood’a. Guza nie było. Nie został po nim ślad. Zniknął.

„To cud i właśnie tak Bóg to zaplanował” – powiedział Wood.

Neurochirurg nie potrafi wyjaśnić, dlaczego guz zupełnie zniknął. Lekarz Wood’a mówi, że pewnych spraw po prostu nie da się medycznie wytłumaczyć.

„Robimy badania, dysponujemy technologią medyczną i próbujemy dojść do jakiegoś wniosku… Czasem dzieją się rzeczy, których nie umiemy wyjaśnić” – powiedział dr Richard Yee.

Jason McEachron, pastor Gravity Church, którego Wood jest członkiem, wierzy, że to działanie siły wyższej, szczególnie, jeśli wziąć pod uwagę liczbę modlitw.

„Ciągle tylko powtarzał: ‘Bez względu na to, co się ze mną stanie, wszystko będzie dobrze. Ufam Bogu’” – powiedział McEachron w tym samym programie telewizyjnym. „I wielu ludzi to zainspirowało”.

Wood mówi, że cieszy się z drugiej szansy w życiu i wierzy, że to okazja do uczenia innych o nadziei.

Lekarze Wood’a są tak zafascynowani jego uzdrowieniem, że poprosili go o udział w studium badawczym.

Steve Warren

za CBN News