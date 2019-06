Książę William: W ogóle by mi nie przeszkadzało, gdyby okazało się, że moje dzieci są LGBTQ

Według „The Telegraph„, przyszły król wypowiedział się w ten sposób podczas wizyty w Albert Kennedy Trust (AKT), fundacji, która pracuje z bezdomną młodzieżą w Londynie. Organizacja powiedziała, że to pierwszy raz, kiedy członek rodziny królewskiej odwiedził fundację charytatywną dla młodzieży LGBTQ.

Zapytany, jak zareagowałby, gdyby okazało się, że jedno z trojga jego dzieci jest LGBTQ, William odpowiedział, że zupełnie by mu to nie przeszkadzało.

– Wspierałbym je w każdej decyzji, jaką by podjęły, jednak to, co martwi mnie z punktu widzenia rodzica, to bariery, pełne nienawiści słowa, prześladowanie i dyskryminacja, które mogłyby mieć miejsce. To właśnie trochę mnie niepokoi – powiedział.

Książę dodał, że już rozmawiali na ten temat z żoną i oboje w pełni zaakceptowaliby takie decyzje swoich dzieci.

– Martwi mnie to nie dlatego, że one mogłyby być innej orientacji – wyjaśnił. – Ale z powodu tego, jak mogliby zareagować lub postrzegać to inni, co tylko byłoby ciężarem dla naszych dzieci.

Reklama

– Myślę, że komunikacja jest bardzo ważna, a żeby to zrozumieć, trzeba dużo rozmawiać i dowiadywać się, jak wspierać się nawzajem i jak razem przez to przejść – dodał William.

Książę William nie jest jedynym członkiem rodziny królewskiej, który pragnie wspierać środowisko LGBT podczas Miesiąca Dumy.

Książę i Księżna Sussex, książę Harry i Meghan Markle, również z dumą solidaryzowali się ze społecznością LBGTQ.

– Jesteśmy po waszej stronie i wspieramy was. Bo to jest naprawdę proste: miłość to miłość – napisała para na swoim oficjalnym koncie na Instagramie.

Źródło: CBN News