Krwawe święta dla chrześcijan w stanie Plateau w Nigerii

Nawet w Boże Narodzenie nigeryjskim chrześcijanom nie oszczędzono śmiertelnych ataków. Między Wigilią Bożego Narodzenia a wczesnymi godzinami rankiem 25 grudnia, oddziały terrorystów zaatakowały ponad 20 wiosek w nigeryjskim stanie Plateau, w większości zamieszkałych przez chrześcijan. Według przedstawicieli lokalnych władz i mediów, w atakach zginęło ponad 140 osób.

Po raz kolejny mamy do czynienia z „dobrze skoordynowanymi atakami”

Nigeryjscy chrześcijanie od wielu lat cierpią z powodu brutalnych ataków ze strony ugrupowań islamistycznych takich jak Boko Haram i Państwo Islamskie w Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP), ale także ze strony muzułmańskich pasterzy bydła Fulani. Mniej więcej od połowy kwietnia przeprowadzili oni ataki na kilka osiedli zamieszkałych przez chrześcijan w stanie Plateau. Zamordowali co najmniej 315 chrześcijan i wysiedlili około 80 000 osób.

Caleb Mutfwang, gubernator stanu Plateau, powiedział dziennikarzom, że była to starannie zaplanowana operacja i dodał: „Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nie jest to tylko walka między rolnikami a pasterzami, jak to się zwykle przedstawia. To sytuacja, w której niewinni mieszkańcy wioski są atakowani w nocy”.

Odnosząc się do obecnych ataków bożonarodzeniowych, Monday Kassah, pełniący obowiązki przewodniczącego samorządu lokalnego Bokkos (Plateau), mówił o „dobrze skoordynowanych” atakach na „nie mniej niż 20 społeczności” od Wigilii do poniedziałku rano. Według Kassah ponad 300 osób zostało rannych i przewiezionych do szpitali w Bokkos, Jos i Barkin Ladi.

Rzeczniczka Open Doors w regionie, Jo Newhouse, powiedziała: „To tragiczne, że wielu chrześcijan, którzy cieszyli się na spokojne Boże Narodzenie z bliskimi i społecznościami, zostało po raz kolejny brutalnie zaatakowanych. Ci, którzy uszli z życiem z masakry, zostali pozbawieni domów, są przerażeni i pogrążeni w żałobie. Nasi bracia i siostry potrzebują naszych modlitw”.

Gubernator stanu Plateau: „Ataki są barbarzyńskie i brutalne”

Gubernator Caleb Mutfwang w niedzielę potępił przemoc jako „barbarzyńską i brutalną”. Jego rzecznik, Gyang Bere, zapewnił, że rząd podejmie kroki w celu ograniczenia trwających ataków na niewinnych cywilów. Zapowiedzi położenia kresu islamistycznej przemocy padały już za czasów byłego prezydenta Buhariego. Bola Ahmed Tinubu, który objął urząd w lutym, również obiecał rozwiązać ogromne problemy z bezpieczeństwem w kraju.

Grupy islamistyczne zabiły w ostatnich latach dziesiątki tysięcy ludzi w Nigerii i wysiedliły około dwóch milionów. Szczególnie mocno ucierpieli chrześcijanie. W Światowym Indeksie Prześladowań, który wymienia 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę w Chrystusa, Nigeria zajmuje obecnie 6. miejsce. Liczby Światowego Indeksu Prześladowań, który zostanie opublikowany 17 stycznia 2024 r., pokazują, że chrześcijanie w Nigerii nadal są narażeni na skrajną przemoc. Open Doors wzywa do modlitwy za nich i za rodziny, które straciły krewnych i przyjaciół w bożonarodzeniowych atakach.



Prosimy, módlcie się:

Módl się, o Bożą ochronę i zaopatrzenie dla chrześcijan, którzy uciekają ze swoich domów w obawie przed prześladowaniami,

Módl się, o uzdrowienie dla chrześcijan, którzy przeżywają traumę,

Módl się, aby chrześcijanie umocnili się w wierze i zaczerpnęli nowej nadziei,

Módl się, o nawrócenie dla prześladowców, aby poznali Bożą miłość.

za Open Doors, Polska