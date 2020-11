Kościół Anglii zdecyduje w kwestii małżeństw homoseksualnych, ewangelikalni protestują

Kościół Anglii oznajmił, że skupi się na formalnym procesie „decyzyjnym”, dotyczącym swojej doktryny o płci, seksualności i małżeństwie.

Przeprosiny społeczności LGBT przez biskupów Kościoła Anglii

„The Times of London” informuje, że kościół może zaaprobować małżeństwa jednopłciowe do 2022 roku. Spełniając tym samym złożoną przez biskupów obietnicę o podjęciu „decyzji” w sporach o seksualność. Biskupi zgodzili się przedstawić swoje propozycje Generalnemu Synodowi Kościoła Anglii, który podejmuje wszystkie ostateczne decyzje dotyczące doktryny.

Po trzech latach dyskusji za zamkniętymi drzwiami na temat małżeństw jednopłciowych, biskupi Kościoła Anglii publicznie przeprosili społeczność LGBT. Jak podaje „The Daily Mail”.

Władze kościoła umieściły na swojej stronie internetowej sekcję zatytułowaną „Życie w miłości i wierze”. Obejmuje ona różne materiały zgłębiające ten temat, w tym 480-stronicową książkę, nagrania video, podcasty i kursy edukacyjne.

„To nie są kwestie, w których możemy po prostu przystać na różnicę zdań”

Jego Ekscelencja ksiądz biskup Julian Henderson, biskup Blackburn i prezydent Ewangelikalnej Rady Kościoła Anglii, powiedział. „Tym, którzy są zaangażowani w ‚Życie w miłości i wierze’, składamy nasze podziękowania za ich czas, energię, oddanie i ciężką pracę. Uważnie przyjrzymy się obecnie opublikowanym materiałom i we właściwym czasie w pełni się do nich ustosunkujemy. Dla nas, tu chodzi o naśladowanie Chrystusa przez poddanie się temu, co mówi Pismo, tak jak On sam to robił. Dlatego będziemy musieli określić, które z materiałów ‚Życia w miłości i wierze’ poddane są Pismu, dokonując oceny wszystkich zasobów w jego świetle. Dyskusje na poruszany temat zawsze są mile widziane. Jednak kluczowe pytanie nie dotyczy procedury kościoła, ale czy uważamy, że nauka Pisma jest słuszna. Dlatego przyłączamy się do dyskusji, lecz w istocie chodzi tu o posłuszeństwo Pismu”.

„Do tych wszystkich w Kościele Anglii, których niepokoją sugestie, że Kościół może w przyszłości zdecydować o odejściu od historycznej ortodoksji, mówimy: ‚Jesteśmy tu dla was. Nie jesteście sami’. Będziemy was zaopatrywać, wspierać i prowadzić. Niestrudzenie walczyć o wiarę przekazaną świętym raz na zawsze” – dodał biskup. „Będziemy strzec tego, w co chrześcijanie w całej historii zawsze wierzyli, i w co przytłaczająca większość chrześcijan globalnie nadal wierzy. To nie są kwestie, w których możemy po prostu przystać na różnicę zdań, z przyczyn, które wyjaśnia Nowy Testament”.

Jak relacjonowało CBN News, w ciągu lat, Kościół Anglii dokonywał różnych zmian doktrynalnych. Przeciwstawiając naukom Biblii obecne przekonania tzw. kultury unieważniania z zakresu moralności seksualnej. Doprowadziło to do rozłamu między przywódcami kościoła i jego członkami.

Biblijne nauczenia o seksualności – na drugim miejscu przekonań

W lipcu 2019 roku, Kościół ogłosił, że będzie uznawać heteroseksualne małżeństwa tych, którzy po ich zawarciu postanowią zmienić płeć.

Tego samego roku w grudniu. Obejmujący urząd arcybiskup Yorku, Stephen Cottrell, powiedział, że jego zdaniem biblijne nauczanie na temat seksualności powinno być drugorzędne wobec przekonań zachodniej kultury XXI wieku.

W grudniu 2018 roku, Kościół Anglii wydał przygotowany przez Izbę Biskupów nowy przewodnik dla swoich parafii. Dotyczący planowania nabożeństw, podczas których osoby transseksualne mogą zaznaczyć swoją zmianę płci.

„Nie ma potrzeby, by chrześcijanie poświęcali prawdę w chybionej próbie okazywania miłości”

Dyrektor naczelna Christian Concern, Andrea Minichiello Williams, która jest świeckim członkiem Generalnego Synodu Kościoła Anglii, powiedziała w tamtym czasie, że Kościół kontynuuje swoją „niszczycielską trajektorię w kierunku jawnego wyparcia się Boga i Jego Słowa” przez odwrócenie się plecami do tego, co Bóg powiedział w Biblii.

„Nie ma potrzeby, by chrześcijanie poświęcali prawdę w chybionej próbie okazywania miłości” – stwierdziła Williams w oświadczeniu prasowym. „Nie ma żadnej miłości w zwodniczym wprowadzaniu ludzi – i szerszego społeczeństwa – w kłamstwa i mity ideologii transgender”.

Miesiąc po wydaniu wspomnianego przewodnika, ponad 2.200 członków anglikańskiego duchowieństwa podpisało list otwarty do Izby Biskupów, wzywający do „rewizji, odroczenia lub wycofania” przewodnika.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News

