„Spalmy kościół!”. Brytyjscy działacze LGBT grożą atakiem, policja ucisza pastora

W Wielkiej Brytanii, pastor usłyszał od miejscowej policji, że jeśli obrazi środowisko LGBT komentarzem w mediach społecznościowych, może złamać prawo, chociaż grupa działaczy z tego środowiska groziła spaleniem jego kościoła.

Według informacji Christian Concern, brytyjskiej organizacji monitorującej prześladowania, pastor Josh Williamson z Kościoła Baptystycznego Newquay dostał ostrzeżenie od policji, żeby trzymał swoje poglądy w „bezpiecznym środowisku”. Pastor doświadczył fali antychrześcijańskiej przemocy, obejmującej groźby i wezwania do spalenia jego kościoła.

W sierpniu, 34-letni Williamson skomentował wpis miejscowego serwisu informacyjnego na Facebook’u, w którym poinformowano o odwołaniu tegorocznej demonstracji gejowskiej Cornwall Pride. W komentarzu pod wpisem pastor napisał tylko: „Wspaniała wiadomość!”.

„Nie sądzę, że należy świętować grzech”

Gdy pewien użytkownik poprosił go o wyjaśnienie komentarza, pastor odpowiedział: „Bo nie sądzę, że należy świętować grzech”.

Odpowiadając na kolejne pytania od użytkowników, Williamson zacytował fragmenty Nowego Testamentu na temat homoseksualizmu, pochodzące z Ewangelii Jana, Listu Jakuba i 1 Listu do Koryntian 6:9-11.

Następnie pastor udostępnił wiadomość z serwisu na osobistym koncie na Facebook’u, pisząc: „Alleluja!! We wtorek wieczorem modliliśmy się na naszym spotkaniu modlitewnym, żeby ta impreza została odwołana. Modliliśmy się też, by Pan zbawił organizatorów. Jedna modlitwa wysłuchana, teraz czekamy na wysłuchanie drugiej”.

Gdy organizatorzy demonstracji Cornwall Pride zobaczyli wpis Williamsona, zrobili tzw. zrzut ekranu, otagowali Kościół Baptystyczny Newquay i opublikowali razem z negatywnymi komentarzami innych użytkowników o demonstracji gejowskiej. Usunęli tylko imiona pod każdym komentarzem, co sprawiło wrażenie, że autorem wszystkich jest pastor.

Groźby pod adresem żony pastora od społeczności LGBT

Żonie pastora grożono przez internet, a wizerunek jego twarzy wklejono w zdjęcie pornografii homoseksualnej, które udostępniono w sieci.

Grupa LGBT wezwała swoich zwolenników do zgłoszenia pastora na policji za mowę/przestępstwo nienawiści.

Jej działacze grozili też na różne sposoby, w tym protestami podczas niedzielnych nabożeństw kościoła w Newquay, doprowadzeniem do wycofania przez rząd statusu kościoła jako organizacji dobroczynnej i deportowaniem Williamsona do jego rodzinnej Australii.

Po usłyszeniu gróźb, Williamson dostał zaproszenie na spotkanie z dwoma przedstawicielami Cornwall Pride, które przyjął, by opowiedzieć o swoich przekonaniach. W czasie spotkania podzielił się chrześcijańską wiarą i zaprosił członków społeczności LGBT do swojego kościoła. Na koniec zapytał swoich rozmówców, czy może zostawić im ulotkę na temat biblijnej nauki o homoseksualizmie.

W całej lokalnej społeczności LGBT rozdano później jej kopie, stwarzając wrażenie, że pastor rozpowszechniał ulotki. Doprowadziło to do dalszego domagania się, by policja wszczęła dochodzenie w sprawie „przestępstwa nienawiści”.

Jacyś orędownicy LGBT wezwali na portalu społecznościowym, by spalić Kościół Baptystyczny Newquay – kościół, który często gości rodziny. Ktoś podchwycił pomysł i napisał: „SPALIĆ KOŚCIÓŁ! SPALIĆ KOŚCIÓŁ!”.

Inny użytkownik zagroził, że w kościele dojdzie do masowej orgii, wzywając członków społeczności LGBT do zaatakowania każdego, kto wręczy im ulotkę.

Williamson zgłosił groźby na Policji Devon i Cornwall, które w przeszłości sponsorowały grożącą mu, gejowską organizację. Usłyszał, że sytuacja jest „złożona”, i policja nie sądzi, by ktokolwiek z grupy spełnił groźby.

Policja zapewniła, że pracuje z obiema stronami konfliktu, by uspokoić sytuację, jednak Williamson powinien się postarać, by w przyszłości nie obrazić nikogo ze społeczności LGBT, by uniknąć złamania prawa – informuje Christian Concern.

Pastor oznajmił, że on i inni członkowie zboru nie będą milczeć.

„Moja rodzina i ja, i nasza społeczność kościelna, jesteśmy bardzo zaniepokojeni poziomem antychrześcijańskich ataków i groźbami przemocy, jakich staliśmy się celem w ciągu ostatnich kilku tygodni” – powiedział Williamson w oświadczeniu. „Policja nie rozmawiała ze mną oficjalnie na temat żadnego przestępstwa przemocy, ani nie prosiła o złożenie oświadczenia świadka, by przyjrzeć się różnym komentarzom internetowym, obejmującym groźby spalenia naszego kościoła”.

„Jako chrześcijanie, chcemy mówić prawdę w miłości i chętnie przywitalibyśmy wszystkich na naszych nabożeństwach” – mówił dalej Williamson. „Jednak Biblia głosi przesłanie skruchy, które wzywa każdego do odwrócenia się od swojego grzechu i zaufania Chrystusowi. Byłoby z naszej strony przejawem braku miłości, gdybyśmy milczeli w kwestii tego, co Boże Słowo mówi w odniesieniu do ludzkiego grzechu, łącznie z wszelkimi formami grzechu seksualnego. Dlatego musimy ogłaszać prawdę, że homoseksualizm to grzech, jednak Bóg kocha grzeszników, a Jezus może wybaczyć wszystkie nasze grzechy”.

„Kościół Baptystyczny Newquay tworzą grzesznicy, którym wybaczył wspaniały Zbawiciel; a skoro tak, zapraszamy wszystkich, łącznie ze społecznością LGBT, by przychodzili na nasze nabożeństwa. Naszym pragnieniem jest to, by wszyscy poznali i pokochali Jezusa” – zakończył pastor w oświadczeniu.

Andrea Williams, dyrektor naczelna Christian Legal Centre, prawnego reprezentanta pastora Williamsona, powiedziała, że tego typu groźby przeciwko chrześcijanom, którzy głośno krytykują środowisko LGBT, stają się w Wielkiej Brytanii coraz bardziej powszechne.

Groźby i nawoływania do przemocy wobec chrześcijan

„W Wielkiej Brytanii, niepokojąco powszechne staje się obserwowanie gróźb i wezwań do przemocy przeciwko chrześcijanom za wyrażanie prostego sprzeciwu wobec LGBT Pride” – powiedziała Williams. „Siły policyjne powinny pokazać chrześcijanom, że traktują to poważnie, chroniąc ich wolność słowa przed groźbami tłumów, zamiast dążyć do ich uciszania”.

„Chrześcijanie są wezwani do oddawania dobrem za zło. Nie mam wątpliwości, że pastor Williamson nadal będzie mówił mieszkańcom Newquay o rzeczywistości grzechu i głosił im dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie” – dodała.

