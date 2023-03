Konferencja Kobiet „PRZEBUDZONA” (1 VII 2023)

Wiadomość nadesłana: „Mam potężne przekonanie w swoim sercu, że zbliżamy się wielkimi krokami do PRZEBUDZENIA CZASÓW OSTATECZNYCH. Wiele razy, w historii na arenie świata Bóg użył właśnie kobiet, aby rozniecić ogień przebudzenia. Obecnie w naszej wspólnocie zaczynamy dostrzegać niewielkie zwiastuny nadchodzącego przebudzenia. Wszystko zaczęło się zmieniać w momencie, gdy kilka kobiet postanowiło się spotykać na wspólnej modlitwie i prosić Boga o deszcz przebudzenia. Po roku zauważyliśmy, że Boża obecność w szczególny sposób zawitała do naszego kościoła. Pragnienie modlitwy porwało również naszych braci, mężów, synów i ojców.

Zaczynamy doświadczać otwartego nieba i wierzymy, że to dopiero początek. Duch Święty zachęcił mnie do tego, by zorganizować w tym roku konferencję kobiet pod nazwą PRZEBUDZONA, gdyż wierzę, że przebudzone kobiety odegrają wielką rolę w nadchodzącym przebudzeniu w naszym kraju. Zapraszamy Cię serdecznie na to wydarzenie. Wierzymy, że to, co będzie się dziać na tej konferencji będzie mieć potężny wpływ na Twoje życie oraz na to, co Bóg zamierza zrobić przez Ciebie w tym kraju.”

Joanna Kmiecik

Pastor Kościoła Ducha Świętego Shoreline

MÓWCY KONFERENCJI:

Christine Caine

Heather Armstrong

Joanna Kmiecik

Udało nam się zaprosić dwie niezwykle namaszczone mówczynie, które wiedzą, jak otwierać niebo nad narodami, są nimi:

Christine Caine – Mówczyni, aktywistka i autorka bestsellerów, która służy lokalnemu kościołowi na całym świecie od ponad 30 lat. Wspólnie z mężem założyli organizację zwalczającą handel ludźmi pod nazwą Kampania A21, a także Propel Women- inicjatywa, której celem jest aktywizacja kobiet na całym świecie, aby odkryły nadany im cel przez Boga. Posiada tytuł magistra ewangelizacji i przywództwa z Wheaton College, jej wpływ sięga daleko i szeroko, zarówno wewnątrz Globalnego Kościoła, jak i poza nim.

Heather Armstrong – Wraz z mężem Benem Armstrongiem, liderem służby proroczej są pastorami w Zespole Starszych Przywódców w Bethel Church. Jest silną komunikatorką i działa w proroczych darach. Sercem i pasją Heather jest inspirowanie oraz zachęcanie innych do chodzenia we wszystkim, do czego powołał ich Bóg. Heather i Ben są pastorami kampusu Bethel Cascade, jest matką trójki dzieci. Utalentowana fotografka powadzi dobrze prosperującą firmę fotograficzną w Redding w Kalifornii. Ben i Heather wspólnie zachęcają swoje dzieci, by ceniły swoje marzenia i słuchały głosu Boga.

Więcej informacji:

JEŚLI CHCESZ ZAKUPIĆ BILET Z POSIŁKIEM KLIKNIJ TUTAJ: https://app.evenea.pl/event/konferencjakobiet2/

LOKALIZACJA: Kościół Ducha Świętego Shoreline przy ul. Przemysłowej 9 w Częstochowie

DATA I GODZINA: 01.07.2023 (sobota) godzina 10:00

KOSZT BILETU: 160 zł bez posiłku, bilet z posiłkiem 180 zł tutaj: https://app.evenea.pl/event/konferencjakobiet2/