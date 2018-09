Kirgistan: postanowiła zostać chrześcijanką

Hamida* żyła przez 15 lat w nadziei, że jej muzułmański mąż nawróci się do Jezusa. W końcu Amrid* był niezwykle tolerancyjnym mężem po tym, jak jego żona postanowiła zostać chrześcijanką. Pozwalano jej odwiedzać mały kościółek oraz spotykać się z innymi chrześcijanami, aby się modlić, czytać Biblię, a także uczyć wiary swoje dzieci. Jednak na początku 2017 roku krewni Amrida namówili go do udziału w pielgrzymce do Mekki (Hadżdż).

Ultimatum

„Wyglądało to tak, jakby po tej podróży był inną osobą; stał się pobożnym muzułmaninem. A co najsmutniejsze, jego miłość do mnie przerodziła się w negatywne nastawienie, a nawet w nienawiść, a wszystko z jednego powodu: z powodu imienia Jezus” – opowiada Hamida. Z dnia na dzień ich sytuacja pogarszała się. Amrid zaczął ją bić i zażądał od niej powrotu do islamu. Kiedy odmówiła, wziął jej dokument tożsamości i dał jej wybór: powrót na łono islamu lub rezygnacja ze wszystkich roszczeń do trójki dzieci i rozwód. Aby zademonstrować swą siłę zamknął Hamidę w szopie nie dając jej jedzenia. Czwartej nocy uciekła i została przewieziona przez swoją wspólnotę do jednego ze schronisk prowadzonych przez Open Doors w Azji Środkowej.

Pułapka

Wkrótce po tym Hamida otrzymała wezwanie na policję w celu wyjaśnienia wszelkich niejasności dotyczących jej nowo wydanych dokumentów. W rzeczywistości była to pułapka; jej krewni przekupili urzędników. Po schwytaniu jej natychmiast przywieźli ją z powrotem do Amrida, który ponownie wprowadził żonę na drogę cierpienia. Jednak dzięki pomocy prawnika wspólnota mogła dojść do porozumienia, na mocy, którego mąż zobowiązał się umożliwić Hamidzie praktykowanie wiary. Aby móc zobaczyć swoje dzieci z niepewnością zaakceptowała propozycję.

Jednakże Amrid nie pozwala żonie opowiadać o swojej wierze dzieciom. Hamida znajduje się pod ogromną presją i rzadko ma okazję do spotkań z innymi wierzącymi. Nie ma żadnej pewności, czy pomimo wspólnych uzgodnień Amrid nie będzie stosował przemocy wobec żony. Należy zaznaczyć, że chrześcijanie w Kirgistanie cierpią z powodu izolacji i osamotnienia.

*imię zmieniono



Prosimy, módl się za Hamidę i chrześcijan w podobnych sytuacjach:

Módl się, aby Jezus pocieszał Hamidę w jej samotności i dał jej siłę.

Módl się za Amrida, aby był ponownie w stanie pokochać swoją żonę.

Módl się, aby Jezus dotykał serc dzieci, aby one również mogły zostać Jego naśladowcami.

za Open Doors Polska