Kiedyś praktykował magię. Dzisiaj jest pastorem

Sierra Leone: Pastor Osman kiedyś praktykował magię. „Zabiłem wielu ludzi” – powiedział. Któregoś dnia do jego wsi przyjechał pewien pastor, który podzielił się z Osmanem Ewangelią. Przesłanie o przebaczeniu Chrystusa zmieniło jego serce. „Było mi bardzo trudno porzucić praktykowanie magii” – powiedział. „To przesłanie wydało mi się dobre, by pomóc mi uwolnić się od zła, w którym tkwiłem. Tamten pastor powiedział, że cokolwiek zrobiłem, Bóg może mi to przebaczyć”.

Osman dostał Biblię audio i zmienia się pod wpływem Słowa Bożego. „Słuchałem potajemnie” – powiedział. „Moją uwagę przykuł fragment z Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus powiedział, że powinniśmy kochać naszych bliźnich tak jak Bóg nas umiłował. To naprawdę bardzo mnie poruszyło”. Gdy ludzie z jego społeczności dowiedzieli się, że Osman porzucił swoje okultystyczne praktyki, zmówili się, by go zabić. Gdy otoczyli jego dom, Osman modlił się i uciekł. Dzisiaj nadal słucha swojej Biblii audio , która pomaga mu zapamiętywać Słowo Boże.

Dziękujmy Bogu za Osmana, za jego życie i pełną wolność w Panu Jezusie Chrystusie. Dziękujmy za wyrwanie go z mocy zła i uświęcenie dzięki krwi Jezusa, za jego napełnienie Duchem Świętym i przemianę przez Słowo Boże. Niech wzrasta w Panu, w Jego miłości, wierze i mądrości. Błogosławmy prześladowców Osmana, by również oni mogli poznać miłość Jezusa i znaleźć swoją wolność w Nim. „Dziękując Ojcu, który uzdolnił nas do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. On wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa swego umiłowanego Syna. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów…” Kol 1,12-14

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan