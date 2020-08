Kazachstan: Chcą skonfiskować kościołom budynki i grunty

Dwóm zgromadzeniom chrześcijańskim w stolicy Kazachstanu Nur-Sułtan grozi konfiskata budynków kościelnych. Dotyczy to prezbiteriańskiego „Kościoła Łaski” i kościoła zielonoświątkowego, którego budynek jest jeszcze w budowie. Według władz, na terenie, na którym znajdują się budynki, ma stanąć przedszkole. Chrześcijanie odwołali się od oficjalnego nakazu, ale postępowanie utknęło w martwym punkcie.

18 lat oszczędzania na budowę kościoła

Jak donosi organizacja praw człowieka Forum 18, już 14 lutego 2020 roku burmistrz Nur-Sułtan Ałtaj Kulginow wydał nakaz konfiskaty ziemi i znajdujących się na niej budynków. Zgodnie z oficjalnym uzasadnieniem, środek ten był niezbędny „dla zaplanowania i przeprowadzenia prac budowy przedszkola”. 500-osobowy Kościół Łaski na próżno próbował zawrzeć pozasądową ugodę; obecnie skierował sprawę na drogę sądową. Jednak z uwagi na chorobę sędziego prowadzącego sprawę, nie jest pewne, kiedy postępowanie zostanie wznowione.

Jest prawdopodobne, że wynika to z działań korupcyjnych. W połowie lipca lokalne media doniosły, że prowadzone jest dochodzenie w sprawie byłego urzędnika wyższego szczebla, o defraudację 400.000 Euro.

Dmitrij Kan, duszpasterz Kościoła Łaski, podkreślił: „My po prostu chcemy korzystać z naszej własności”. Administracja miasta obiecała zgromadzeniom wypłatę odszkodowań. Jednak odpowiadałyby one zaledwie ułamkowi rzeczywistej wartości nieruchomości położonych w pobliżu centrum miasta.

Pastor Igor Tsay z kościoła Agape był zszokowany decyzją władz: „Od 18 lat marzyliśmy o posiadaniu własnego budynku. Dopiero co zaczęliśmy budować – a teraz to!” W odniesieniu do nieukończonego budynku urzędnicy zaproponowali jedynie zwrot wartości dotychczas wykorzystanych materiałów budowlanych. „Nie chodzi tu o pieniądze, ale o to, że zbieraliśmy je mozolnie przez 18 lat od 2002 roku”, podkreślił Tsay. „Nawet to próbują nam odebrać”.

Rząd coraz bardziej ogranicza wolność wyznania

Spośród 18,6 miliona mieszkańców Kazachstanu nieco poniżej 26% to chrześcijanie. Wolność religijna jest ograniczana przez prawa mające na celu zapewnienie rządowi większej kontroli społecznej. Od 2015 r. presja ze strony władz wyraźnie wzrosła.

Przedstawiciele lokalnego kościoła powiedzieli Open Doors, że zakres wolności religijnej, którą dysponują stopniowo się zmniejsza. Zarejestrowane kościoły są coraz częściej poddawane inwigilacji i stają w obliczu coraz większych ograniczeń.

W rankingu Światowego Indeksu Prześladowań 2020 Kazachstan zajmuje 35. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Źródła: Forum 18, Open Doors

Prosimy, módlcie się:

aby chrześcijanie w Nur-Sułtan otrzymali wszelką potrzebną im pomoc i aby nakaz konfiskaty gruntów został cofnięty.

o Bożą interwencję, aby sytuacja została rozwiązana.

za pracowników odpowiednich władz, których celem jest gnębienie i utrudnianie życia chrześcijan.

za Kościół Prezbiteriański i Kościół Zielonoświątkowy w Nur-Sułtan, aby mogły głosić Ewangelię pomimo ograniczeń związanych z brakiem budynków.

za Open Doors Polska