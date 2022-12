Katar: angielski piłkarz Bukayo Saka otwarcie mówi o swojej chrześcijańskiej wierze

Piłkarski as Anglii, Bukayo Saka, zebrał pochwały za otwarte mówienie o swojej chrześcijańskiej wierze i czytanie Biblii w czasie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze.

21-latek, który gra dla klubu Arsenal, na ostatniej konferencji prasowej usłyszał pytanie, czy w czasie rozgrywek czyta Biblię.

Saka przyznał, że będąc w tym dominująco muzułmańskim kraju nie przerywa swoich codziennych czytań biblijnych, a złożenie wiary w Bogu pomaga mu nie martwić się o wyniki.

„Czytam Biblię codziennie wieczorem, nadal tutaj to robię. To dla mnie naprawdę ważne, by Boża obecność wciąż była we mnie; dzięki temu mam więcej pewności, że Boży plan jest doskonały. Wychodzę na boisko i wiem, że Bóg mnie zabezpiecza”- powiedział dziennikarzom.

„Najważniejsze dla mnie to zachowanie wiary. Po prostu mieć wiarę w Boga, by się nie denerwować i nie martwić o jakiekolwiek wyniki, bo to oczywiście moje pierwsze Mistrzostwa Świata.

„Mogę zacząć się martwić o różne rzeczy i różne wyniki, ale zamiast tego, po prostu postanawiam złożyć wiarę w Bogu” – zapewnił Bukayo Saka.

Brytyjska organizacja dobroczynna CARE skomentowała, że otwartość Saka w kwestii swojej wiary jest „ogromnie zachęcająca”, biorąc pod uwagę poziom „wrogości” wobec chrześcijan w Wielkiej Brytanii.

Louise Davies, dyrektor polityki i orędownictwa w CARE, wezwał do większej tolerancji dla chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej. „To ogromnie zachęcające, gdy słyszę, że młody piłkarz tak otwarcie i naturalnie mówi o swojej chrześcijańskiej wierze. Chrześcijańscy sportowcy poczują się bardziej ośmieleni, by wyrażać swoje przekonania w świetle świadectwa, jakie Bukayo Saka złożył w tym tygodniu i przy innych okazjach”.

„Bycie chrześcijaninem w życiu publicznym nie jest łatwe. W ostatnich latach, ludzie wyznający wiarę w Chrystusa na obszarach takich jak polityka i media, mierzą się z rosnącą nietolerancją i wrogością. Czasem traktowani są inaczej, niż wyznawcy innych religii i nie należący do żadnego wyznania.

„Wzywamy osoby na stanowiskach decyzyjnych, by podejmowały więcej działań w kierunku zachęcania do większej tolerancji i szacunku, jeśli chodzi o chrześcijan wkraczających w życie publiczne. Demokracje muszą zapewnić, by wszyscy ludzie czuli się wolni do życia i wyrażania swoich osobistych przekonań” – stwierdził Davies.

Autor: Chris Ward

Źródło: Christian Today

