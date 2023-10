Kat Von D wyrzeka się czarnoksięstwa, przyjmuje chrzest

Celebrytka i tatuażystka, Katherine Von Drachenberg, powszechnie znana w Hollywood jako Kat Von D z „LA Ink”, reality show telewizji TLC, opublikowała nagranie wideo ze swojego chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Drachenberg, której gotycki styl przyniósł jej znaczną popularność, w zeszłym roku wyrzekła się czarnoksięstwa i okultyzmu. Teraz wykonała następny krok na swojej drodze z Jezusem, poddając się biblijnemu poleceniu chrztu.

We wtorek 3 października, gwiazda reality show opublikowała na Instagramie materiał filmowy ze swojego chrztu. Na nagraniu widać jej rodzinę i przyjaciół, którzy z dumą patrzą, jak Katherine przyjmuje chrzest na nabożeństwie w miejscowym kościele w Indianie. Nie jest dokładnie określone, w jakim kościele odbył się chrzest.

Nagranie pochodzącej z Meksyku Drachenberg ukazuje ujęcie krzyża.

„Katherine Von Drachenberg, na podstawie twojej wiary w Pana Jezusa Chrystusa i w posłuszeństwie Jego boskiego polecenia, chrzczę cię, moja siostro, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” – powiedział pastor tuż przed zanurzeniem jej w wodzie.

Ubrana w białą szatę Drachenberg pokornie wysłuchała słów pastora, a zaraz po wynurzeniu z wody uściskała go. Na filmie widać też, jak przez całe nabożeństwo artystka śpiewa w kościelnym chórze.

W zeszłym roku, 41-letnia Drachenberg znalazła się w centrum uwagi mediów, gdy otwarcie wyrzekła się czarnoksięstwa, publikując zdjęcia, na których wyrzuca z domu wszystkie okultystyczne przedmioty.

„Nie wiem, czy ktoś z was przechodzi obecnie przez zmiany w swoim życiu, ale w ciągu kilku ostatnich lat doszłam do pewnych dość ważnych odkryć, z których wiele wiąże się z faktem, że w przeszłości wiele rzeczy robiłam źle” – napisała na Instagramie w lipcu 2022 roku.

„Dzisiaj przejrzałam całą biblioteczkę i wyrzuciłam książki, które po prostu nie harmonizują z tym, kim jestem i kim chcę być” – wyjaśniła artystka. „Zawsze znajdowałam piękno w tym, co makabryczne, ale w tym momencie musiałam zadać sobie pytanie, co mnie łączy z tymi treściami? I prawda jest taka, że po prostu nie chcę zapraszać żadnej z tych rzeczy do mojego życia rodzinnego, nawet, jeśli są ukryte pod pięknymi okładkami i zbierają kurz na moich półkach”.

Rodzice Drachenberg byli misjonarzami Adwentystów Dnia Siódmego. Religię swojej rodziny określiła jako „chrześcijaństwo z kilkoma żydowskimi cechami”. „Zachowywaliśmy szabat, chodziliśmy do kościoła w soboty, trzymaliśmy się Dziesięciu Przykazań i nie jedliśmy żadnej wieprzowiny ani ryby bez łusek” – powiedziała.

Jej ojciec był lekarzem na misji w Montemorelos w Meksyku, chcąc zbudować tam szpital, dlatego cała rodzina prowadziła bardzo skromne życie.

Zwracając się do milionów swoich obserwatorów, Drachenberg przyznała, że chce wokół swojej rodziny tylko „miłości i światła”. Zapewniła ich też o „toczącej się bitwie duchowej”.

„Jeśli ktoś jest zaangażowany w te rzeczy, w żadnym razie nie chcę tym wpisem nikogo lekceważyć, bo wszyscy jesteśmy w swojej własnej podróży i kocham wszystkich bez względu na to, gdzie mogą teraz być. Jednak w tym momencie bardzo wyraźnie widzę, że toczy się duchowa bitwa i chcę otaczać siebie i swoją rodzinę miłością i światłem” – napisała.

Drachenberg ma nadzieję, że inni również dokonają w swoim życiu „znaczących zmian”. Jako matka jedynaka, jedną ze zmian, jaką już wykonała, jest przeprowadzka całej rodziny z Kalifornii do miasta Vevay w Indianie. Decydując się na ten krok, Drachenberg zamknęła swój popularny sklep High Voltage Tattoo.

Autor: Jeannie Ortega Law

Źródło: The Christian Post