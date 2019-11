Jezus powstrzymał zabójstwa honorowe dziewcząt zgwałconych przez ISIS

W kulturze honoru i wstydu Bliskiego Wschodu, jeśli kobieta zostanie zgwałcona, to wstyd dla jej rodziny, która ma obowiązek ją zabić.

„Kobieta jest zabijana dwukrotnie – raz przez gwałt i raz przez rodzinę” – mówi brat George (imię zmienione), założyciel kościołów na Bliskim Wschodzie, pracownik ruchu misyjnego Novo. „Myślą, że gwałt to wstyd, i muszą go zmyć, by przywrócić honor, więc ją zabijają”.

„Gdy ją zabiją, jedyne, co policja może zrobić, to zatrzymać męża, ojca czy brata na 24 godziny tylko po to, by dowieść, że to zbrodnia honorowa, i to wszystko” – wyjaśnia.

W 2014 roku, ISIS najechało wsie na północy Iraku, uprowadzając tysiące jazydek i chrześcijanek jako niewolnice seksualne. Jednak wraz z niedawnym rozpadem ISIS, kobiety były w stanie uciec. „Nie mogły wrócić do domu, bo krewni by je zabili” – mówi brat George. „Umieszczono je w obozie, bo gdyby wróciły, zostałyby zabite”.

Pewien jazyd opowiedział bratu George’owi swoją historię. Mężczyzna ma pięcioro dzieci, dwóch synów i trzy córki. Wszystkie córki zostały zabrane przez ISIS jako niewolnice. Najstarsza miała wtedy 22 lata. Jeden z synów został zabity, drugi zaginął.

Gdy któregoś wieczora mężczyzna poszedł spać, zobaczył we śnie Jezusa. Rozpoznał Go, bo Jezus pokazał mu swoje przebite ręce.

Jezus powiedział: „Nie musisz zabijać swoich córek, czy kogokolwiek innego. Za wszystkich zapłaciłem; teraz więc idź i sprowadź córki”.

Mężczyzna obudził się i pomyślał, że to nie może być naprawdę. Z powrotem poszedł spać i znowu miał ten sam sen.

Obudził się ponownie, znowu zasnął i to samo przyśniło mu się po raz trzeci. „Jeden sen za każdą córkę” – mówi brat George.

Rano zwołał starszyznę jazydów i opowiedział, co się stało.

„Gdy spałem u siebie w namiocie, ukazał mi się Jezus” – oznajmił ku ich zdumieniu. „Idę po moje córki. I nikt ich nie dotknie”.

Dzięki Jezusowi, mężczyzna zdołał zabrać dziewczęta z obozu i sprowadzić je bezpiecznie do domu. Przekonał też innych członków społeczności, by sprowadzili swoje córki, nie robiąc im krzywdy.

Sześć tygodni później, wszystkie 280 dziewcząt wróciło do swoich rodzin, a obóz został zamknięty. Oto, co czyni Ewangelia.

Obecnie, wiele młodych jazydek regularnie kontaktuje się z misją Novo, by leczyć urazy psychiczne i wzrastać w uczniostwie.

Autor: Mark Ellis

Źródło: GODREPORTS