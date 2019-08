Jak projektant homoseksualista z Hollywood odnalazł wolność w Jezusie

Pływanie w basenie Drew Barrymore. Wakacje w domku letniskowym Diane Keaton. Rozdanie Nagród Grammy lub Fashion Week w Paryżu. Tak wyglądało życie Becketa Cooka. Choć je uwielbiał, w pewnym momencie nagle przestał.

Cook pisze o tej niesamowitej chwili w swojej nowej książce (A Change of Affection: A Gay Man’s Incredible Story of Redemption). Był odnoszącym sukcesy projektantem mody i przebywał w towarzystwie elity Hollywood. Nie krył się także z tym, że był gejem. Choć miał tak wiele, nadal mu to nie wystarczyło.

– Brałem udział w Fashion Weeku, chodziłem na wszystkie pokazy i imprezy – wspominał. – Którejś nocy podczas imprezy spojrzałem na tłum i pomyślałem: „Nie mogę tak dłużej żyć. To już mi nie wystarcza”.

W swojej książce Cook opisuje, jak Bóg zupełnie zmienił jego tożsamość i dał mu pokój i wolność, o których projektant nawet nie śnił.

Podczas jednego z wywiadów były projektant opowiedział, jak w wieku dziesięciu lat był molestowany przez ojca swojego znajomego. Dodał, że o ataku powiedział tylko jednej osobie.

– Nie powiedziałem o tym rodzicom, co wiedziałem, że mój ojciec by go zabił – powiedział. – Mój tata był bardzo szanowanym prawnikiem w Teksasie, więc pomyślałem, że nie chcę, aby poszedł przez to do więzienia.

– Nie chciałem, żeby ludzie wiedzieli – powiedział Cook. – To było bardzo upokarzające doświadczenie.

Zapytany, czy ta sytuacja wpłynęła na jego orientację seksualną, odpowiedział: „Przez wiele, wiele lat, żyjąc jako gej, nie sądziłem, że miało to na mnie wpływ. W pewien sposób nie zgadzałem się z tym, że jakoś to na mnie wpłynęło, bo nie chciałem, żeby moja orientacja seksualna była powiązana z tak straszną, dziwną i obrzydliwą nocą”.

– Jednak kiedy zostałem chrześcijaninem, zrozumiałem, że ta noc miała ogromny wpływ na moją seksualność i na to, w jakim kierunku poszedłem – kontynuował Cook.

Wyznał też, że po studiach powiedział rodzinie i przyjaciołom, że jest gejem.

– Moi rodzice naprawdę dobrze zareagowali – wspomina Cook. – Byłem najmłodszym z ośmiorga dzieci, więc w momencie, kiedy to wyznałem, oni odpowiedzieli: „Jesteś gejem? Okej, w porządku” – opowiadał, śmiejąc się. – Moi rodzice byli chrześcijanami i wierzyli, że to był grzech. Zareagowali jednak w sposób pełen miłości.

Cook powiedział, że podczas całego swojego życia w Los Angeles był w pięciu poważych związkach z mężczyznami. W środku czuł się jednak martwy.

– W marcu 2009 roku byłem na Fashion Weeku w Paryżu. Chodziłem na tę imprezę też w Nowym Jorku – powiedział. – Poszedłem na after-party, było naprawdę niesamowicie. Pojawili się wszyscy ludzie ze świata mody. Myślę, że był tam też Kanye West.

– Tej nocy w Paryżu spojrzałem na tłum i pomyślałem, „To nie to. Nie taki jest sens życia. Co zrobię z resztą lat, które mi zostały?”.

Pewnego dnia pił kawę w swojej ulubionej kawiarni i zobaczył tam ludzi z Bibliami.

– Wraz z moim najlepszym przyjacielem zaczęliśmy z nimi rozmawiać. Zaprosili mnie, żebym w niedzielę przyszedł do ich kościoła w Hollywood – wspominał Cook. – Zapytałem ich: „Co wasz kościół sądzi o homoseksualizmie?”. Odpowiedzieli: „Cóż, wierzymy, że to grzech”.

Cook poszedł więc do kościoła. Pastor mówił na podstawie siódmego rozdziału Listu do Rzymian. Projektant zauważył, że wszystko, co słyszał, przepływało przez jego umysł i serce. Przez całe kazanie siedział na samej krawędzi krzesła.

– Po kazaniu pomodlił się za mnie jeden facet, który stał z boku. Wróciłem na miejsce. Kiedy myślałem o kazaniu, o muzyce, o tym wszystkim, nagle spłynął na mnie Duch Święty – opowiadał Cook. – I Bóg powiedział: „Jestem Bogiem. Jezus to mój Syn. Niebo istnieje, piekło także. Biblia mówi prawdę. Od teraz jesteś częścią mojego Królestwa. Witaj!”.

Cook powiedział, że od razu zaczął płakać.

– Czułem się, jakby kurtyna opadła, jakbym po raz pierwszy w życiu widział prawdę – wyjaśnił. – Wiedziałem, jaki jest sens życia.

Od tamtego momentu Cook wiedział, kim jest. Nie był gejem.

– To był koniec – powiedział. – To już było za mną.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News