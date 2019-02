Izraelski uczeń znajduje starożytną monetę króla, który uwięził Piotra i zabił Jakuba

JEROZOLIMA, Izrael – Zaczęło się od zabawy na szkolnej wycieczce, a skończyło odkryciem archeologicznym.

W zeszłym tygodniu, na wycieczce w Samarii, uczeń trafił na rzadką monetę, pochodzącą z czasów Drugiej Świątyni – zgodnie z twierdzeniem Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT). Moneta została odkryta po wschodniej stronie potoku Szilo.

Gdy uczeń znalazł monetę, opiekun grupy skontaktował się z COGAT w celu zbadania znaleziska.

Na monecie wyryto trzy źdźbła zboża i królewski baldachim ze słowami „Król Agryppa”.

Imię Agryppa odnosi się do Heroda Agryppy, który rządził starożytną Judeą w latach 41 – 44 n.e. Był on wnukiem króla Heroda Wielkiego i ojcem Heroda Agryppy II, ostatniego króla dynastii Herodów.

Herod Agryppa to ten sam król Herod, o którym czytamy w dwunastym rozdziale Dziejów Apostolskich. Według zapisu Dziejów, król Agryppa prześladował kościół w Jerozolimie. Uwięził Piotra i rozkazał zabić Jakuba.

Moneta będzie strzeżona w Skarbcu Narodowym, w zbiorze Izraelskiego Muzeum Archeologicznego.

„To bardzo znaczące znalezisko” – powiedział Hananya Hizmi, pracownik wydziału archeologicznego COGAT. „Każde odkrycie archeologiczne ma historię, która rzuca więcej światła na historię Ziemi Izraela i narodu żydowskiego. Tego typu znaleziska uzupełniają kolejną część historycznego obrazu naszego narodu”.

