Iran: Odmowa opieki medycznej, kary chłosty, zamykanie kościołów

Amin Afshar Naderi nawrócił się na chrześcijaństwo, a w sierpniu 2016 r. trafił do więzienia bez postawionych zarzutów. W wyniku strajku głodowego z innym więźniem ciężko zachorował. Po obietnicy, że ich przypadki zostaną ponownie rozpatrzone, mężczyźni zaczęli 14 lutego b.r. znowu przyjmować pokarmy. Te i kolejne najnowsze incydenty ilustrują ogromny ucisk irańskiego reżimu na chrześcijan w kraju.

Głodówka z konsekwencjami dla zdrowia

Amin Afshar Naderi przystąpił do strajku głodowego razem z innym więźniem Hadim Asgarim 5 lutego b.r. Hadi Asgari ucierpiał wtedy zdrowotnie; obu mężczyznom odmówiono opieki medycznej.

Dwaj więźniowie należą do grupy pięciu mężczyzn, aresztowanych końcem lata w czasie pikniku w górach na północny-wschód od Teheranu. Troje z nich: Amir Saman Dashti, Ramil Bet-Tamraz oraz Mohammad Dehnavi uwolniono pod koniec roku po wpłaceniu kaucji w wysokości ok. 31 tys. Euro.

Aresztowani za wiarę

Mimo kilku miesięcy więzienia i licznych przesłuchań nie wniesiono przeciwko mężczyznom żadnych oskarżeń. Organizacja Middle East Concern przypuszcza, że to wiara chrześcijańska lub ich powiązania z Victorem Bet-Tamrazem, ojcem Ramilsem, mogły być powodem aresztowania.

Victor Bet-Tamraz prowadził kościół w Teheranie, zanim został zamknięty w 2009 r. przez ministerstwo spraw wewnętrznych. Victor razem z Naderim oraz innymi konwertytami został aresztowany w 2014 r. pod zarzutem nielegalnej ewangelizacji. Kilka miesięcy później zwolniono ich jednak za kaucją.

Biczowanie z powodu uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej

Innym razem troje irańskich chrześcijan (Yasser Mossayebzadeh, Saheb Fadaie oraz Mohammad Reza Omidi) skazano na 80 chłost, ponieważ brali udział w pamiątce Wieczerzy Pańskiej, w której podawano wino. Mężczyźni złożyli apelację od wyroku. Przesłuchanie odbyło się 9 lutego 2017 r. Nowego wyroku można spodziewać się po 20 dniach. Mohammad Reza Omidi został skazany już po raz drugi z powodu konsumowania alkoholu. Jeśli dojdzie do wyroku po raz trzeci, grozi mu ścięcie.

Ponadto tych troje chrześcijan oskarża się również o działanie na szkodę bezpieczeństwa narodowego, za co grozi nawet 6 lat więzienia. Z tych samych powodów stanął przed sadem Youcef Nadarkhani, któremu przed uwolnieniem w 2012 r. groził wyrok śmierci z powodu apostazji.

Kościoły czują ucisk

Według Henriette Kats, analityk Open Doors, rząd chce zapobiec prowadzeniu nabożeństw w języku perskim: „W ostatnich latach wiele kościołów zostało zamkniętych, skonfiskowanych lub zmuszonych do zawieszenia nabożeństw w języku farsi”. Liderzy irańskich wspólnot są często aresztowani, a jeszcze istniejącym wspólnotom zabrania się przyjmowania osób o pochodzeniu muzułmańskim.

W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Iran zajmuje 8 miejsce i należy do krajów, w których chrześcijanie narażeni są na bardzo wysoki stopień ucisku.

Módlmy się za chrześcijan z Iranu!

• Módlmy się za Amina Afshara Naderiego. Prośmy, aby mógł wrócić do zdrowia i zyskać nowe siły. Módlmy się także, aby Hadi Asgari mógł wyjść na wolność.

• Módlmy się o dobre zakończenie procesu przeciwko czterem Irańczykom.

• Módlmy się za kościoły, które prowadzą nabożeństwa w języku perskim, aby trwali w wierze i nie ulegali presji ze strony rządu.

ŹródłoOpen Doors, World Watch Monitor

TłumaczAlicja Gubernat