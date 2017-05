Iran: Gdy głoszenie rodzinie o Jezusie jest niebezpieczne

Rodzina i przyjaciele zebrali się razem, by świętować Nowruz – perski Nowy Rok. Ardashir* i jego żona Yalda* niezauważeni opuścili pomieszczenie, podczas gdy ich 6-letnia córka Nooshin bawiła się ze swoim kuzynem.

„Jak możemy opowiedzieć naszej córce o Jezusie?”

Zaledwie kilka miesięcy temu Ardashir i Yalda zdecydowali się pójść za Jezusem. W czasie dzisiejszego święta dzwonili do swoich zagranicznych krewnych, którzy opowiedzieli im o Chrystusie. „Jesteśmy tutaj jedynymi chrześcijanami”, wyszeptała Yalda zaraz po tym jak wymienili się noworocznymi życzeniami. „Nie powiedzieliśmy jeszcze nawet Nooshin, że zostaliśmy chrześcijanami. Nie wiemy po prostu jak jej to powiedzieć”. – „Módlcie się o to”, odpowiedzieli ich chrześcijańscy przyjaciele. „Pan was pokieruje”. Niedługo później rodzina wyleciała na urlop do Turcji. Ardashir i Yalda modlą się o swoją córkę, a także o drugą Biblię do ich wspólnego studium. Podczas spaceru przysiedli na ławce i nagle ujrzeli dziwną paczkę, a w niej: Biblię w języku perskim i film dla dzieci o Jezusie. Cicho pomodlili się w dziękczynieniu.

Zafascynowana Jezusem

Gdy rodzina wróciła z urlopu, Nooshin odkryła coś w bagażu rodziców. „Film dla dzieci? Tatusiu, mogę go obejrzeć?” Ardashir spojrzał na żonę. Yalda skinęła głową. Gdy na filmie ukazała się postać Jezusa, Nooshin zaczęła się uśmiechać. Dziewczynka była zafascynowana przez cały czas trwania filmu. Gdy skończyła oglądać zaczęła pytać o tego wspaniałego Jezusa. „Czy On istnieje naprawdę? Czy rzeczywiście jest zawsze przy mnie?” Wtedy po raz pierwszy rodzice opowiedzieli dziewczynce Ewangelię. Ich córka zrobiła to, czego oni jeszcze się nie odważyli: Opowiedziała o Jezusie swoim dziadkom i pokazała im film. „Kim jest ten Jezus?”, zapytali otwarcie. Ardashir i Yalda uśmiechnęli się. Jezus działa w bardzo tajemniczy sposób. Rodzina z Iranu doświadczyła jak Bóg wspaniale wysłuchuje modlitw.

*Imiona zmienione

Dziękujemy, że wstawiacie się po stronie chrześcijan z Iranu!

• Dziękujmy za chrześcijan nawróconych z islamu takich jak Ardashir i Yalda oraz za to, że Pan dotyka serc wielu muzułmanów.

• Chrześcijanom nawróconym z islamu nie jest łatwo opowiadać swoim dzieciom o Jezusie. Dzieci mogłyby przypadkiem ujawnić to innym. Módlmy się o mądrość dla rodziców i ich dzieci.

• Módlmy się o krewnych chrześcijan nawróconych z islamu, aby również byli otwarci na Ewangelię i nie reagowali nienawiścią, gdy dowiadują się o nowej wierze swoich bliskich.

• Módlmy się także za chrześcijan z Iranu, którzy z powodu wiary znajdują się w więzieniu.

Źródło Open Doors

Tłumacz Alicja Gubernat