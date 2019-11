Iran: Ebrahim Firouzi wyszedł z więzienia (skazany za ewangelizowanie)

26 października z więzienia Rajaei Shahr w Karadżu został zwolniony Ebrahim Firouzi. Niedługo zacznie odbywać kolejny wyrok: dwuletniego, wewnętrznego wygnania w Sarbazie przy granicy z Pakistanem.

W sierpniu 2013 roku Ebrahim Firouzi został aresztowany razem z dwiema innymi osobami i zabrany do więzienia Evin w Teheranie, po czym przeniesiony do więzienia Rajaei Shahr w Karadżu. Skazano go na rok pozbawienia wolności i dwa lata wygnania do Sarbazu na południowowschodnim krańcu Iranu, pod zarzutem szerzenia propagandy przeciwko Republice Islamskiej, organizowania ewangelizacji oraz prowadzenia chrześcijańskiej strony internetowej.

Po odbyciu rocznego wyroku więzienia, gdy Ebrahim oczekiwał na wyjście na wolność, w marcu 2015 roku został ponownie oskarżony o „działania przeciwko bezpieczeństwu państwowemu”, „uczestnictwo w nielegalnych zgromadzeniach” i „zmowę z zagranicznymi jednostkami”. Skazano go na dodatkowe pięć lat więzienia. W grudniu 2018 roku, gdy Ebrahim nadal był w więzieniu, jego matka zmarła na raka, a jemu nie wydano pozwolenia na udział w pogrzebie.

26 października tego roku dyrektor więzienia Rajaei Shahr chciał wysłać Ebrahima prosto na wygnanie w Sarbazie, ten jednak uzyskał tymczasowe zwolnienie, by pozałatwiać prywatne sprawy, m. in. odzyskać osobiste dokumenty, które nadal są w posiadaniu irańskiego wywiadu.

Ebrahim mówi, że czuje się dobrze i jest ogromnie szczęśliwy, że mógł porozmawiać przyjaciółmi, którzy do niego dzwonili. Prosi o modlitwę za więzionego przyjaciela, który ma pilne potrzeby. Prosi też o modlitwę za siebie, szczególnie o cierpliwość, gdy zaczyna się martwić i denerwować.

Dziękujmy Bogu za uwolnienie Ebrahima z więzienia i módlmy się, by:

Ebrahim otrzymał swoje dokumenty i inne przedmioty skonfiskowane przez irański wywiad w czasie jego aresztowania;

mógł spotkać się z rodziną i przyjaciółmi, zanim wyjedzie na wygnanie do Sarbazu;

Bóg zaspokoił potrzeby jego przyjaciela, a Ebrahim miał cierpliwość i Boży pokój, gdy zaczyna się martwić;

wszyscy irańscy chrześcijanie, trzymani w więzieniach z powodu oskarżeń związanych ze swoją wiarą, doznali zachęty.

Źródło: Middle East Concern

