Iran: Blogerka chrześcijańska Mary Mohammadi znowu aresztowana

Fatemeh (Mary) Mohammadi to chrześcijańska blogerka, która otwarcie sprzeciwia się łamaniu praw człowieka w Iranie. Była już więziona za członkostwo w kościele domowym. W kwietniu 2020 roku otrzymała wyrok w zawieszeniu i dziesięć batów za „zakłócanie porządku publicznego”.

Przyczyną aresztowania, był jej ubiór – „choć jej podstawowym „przestępstwem” była wiara w Chrystusa”

18 stycznia Mary została ponownie aresztowana, gdy „policja d.s. moralności” ustaliła, że ma niewłaściwie założony hidżab, rozpięte guziki płaszcza i za ciasne spodnie. W przeszłości stawiano jej już podobne oskarżenia, choć jej podstawowym „przestępstwem” była wiara w Chrystusa.

Przed ostatnim aresztowaniem Mary Mohammadi nie mogła wrócić do pracy jako instruktorka gimnastyki, mimo dobrych relacji z pracodawcą. Według niej było jasne, że pracodawca był naciskany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, by nie pozwolił jej na powrót do pracy. Były szef powiedział jej, że ma teraz małe dziecko i dlatego nie może ryzykować jej powrotu do pracy.

Módlmy się za Mary Mohammadi …

oraz wielu innych wierzących w Iranie, którzy z powodu swojego oddania Chrystusowi są zagrożeni więzieniem, grzywnami i innymi formami represji.

Niech Bóg da tym chrześcijanom fizyczną, emocjonalną i duchową siłę, jakiej potrzebują, by dochować wierności Chrystusowi mimo przeciwności. Módlmy się, by irańscy chrześcijanie mieli mądrość, aby stawiać czoła oskarżycielom oraz odwagę, by trwać niezachwianie w wierze.

Źródła: Article 18, International Christian Concern

za Głos prześladowanych Chrześcijan

