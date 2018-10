Indonezja: Zamykanie kościołów

27 września władze indonezyjskiej wyspy Sumatry zamknęły trzy kościoły, twierdząc, że brak im koniecznych pozwoleń. Jednak przywódcy kościołów utrzymują, że zamknięcia wiążą się raczej z niepokojem wśród większościowej społeczności muzułmańskiej, wywołanym szybkim rozwojem kościołów na tym obszarze.

Według anonimowego informatora „Front Obrońców Islamskich” zaplanował na 28 września wiece protestacyjne przed trzema wspomnianymi kościołami, które miały zgromadzić około tysiąca protestujących. Jak się przypuszcza, kościoły te zostały zapieczętowane po to, by zapobiec tej demonstracji. Grupy kościelne wydały oświadczenia, wzywające rząd, by nie ulegał naciskom, lecz zamiast tego, szanował wolność religijną.

Rzecznik okręgu Jambi zaprzeczył, że władze działały pod wpływem nacisków. Powiedział też, że jeśli kościoły złożą konieczną dokumentację, w ciągu tygodnia otrzymają pozwolenia. Jednak pastor jednego z tych kościołów twierdzi, że jego wspólnota zbiera się na nabożeństwach od 2004 r. i spełniła wszystkie wymagania dotyczące pozwoleń na funkcjonowanie swojego budynku. Pomimo wszystkich dotychczasowych wysiłków, by rozwinąć dobre relacje z miejscowymi władzami, kościół nadal nie otrzymał koniecznych pozwoleń.

Wstawiajmy się za chrześcijanami z Indonezji,

prosząc Boga, by pomógł im okazywać swoim sąsiadom miłość i pokój Chrystusa, pomimo sprzeciwu, z jakim się mierzą. Módlmy się, by rządzące władze uszanowały prawa wszystkich obywateli i zezwoliły na ponowne otwarcie kościołów. Niech przesłanie Ewangelii nadal rozprzestrzenia się po całym obszarze, doprowadzając wielu do zbawczego poznania Jezusa jako Pana.

Źródła: World Watch Monitor, Voice of America

za Głos Prześladowanych Chrześcijan